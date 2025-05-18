Трампу не терпится встретиться с Путиным

По его словам, в настоящее время решается вопрос о том, где и когда пройдут переговоры. Глава Госдепа США высказал мнение, что российская сторона также выразила готовность к встрече.

«Президент [Трамп] уже публично выступал с предложением о встрече. Организация подобного саммита требует определенной подготовки, поэтому пока не могу сказать, где и когда она состоится. Но Трамп хочет провести ее как можно скорее. Насколько я понимаю, и российская сторона выразила готовность. Сейчас речь идет о согласовании деталей — где, когда и о чем будет разговор», — отметил Рубио.

По его словам, прямой диалог между Трампом и Путиным может стать ключом к выходу из тупика. «Это, возможно, единственное, что действительно может помочь. Президент убежден, что такая встреча необходима, и надеется, что она пройдет в ближайшее время», — добавил глава Госдепартамента.