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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Италия о переговорах в Стамбуле

00:17 552

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле первым шагом в мирном процессе.

«Даже если не состоялась встреча между Зеленским и Путиным в Стамбуле, сам факт контакта делегаций является положительным. Мы надеемся, что это первый, пусть и скромный, шаг на пути к миру», — заявила Мелони после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, трансляцию которой вел правительственный дворец Киджи.

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской сторонами, в ходе которых Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «1 000 на 1 000», представить свое видение будущего прекращения огня и продолжить переговорный процесс.

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