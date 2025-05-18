Италия о переговорах в Стамбуле

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле первым шагом в мирном процессе.

«Даже если не состоялась встреча между Зеленским и Путиным в Стамбуле, сам факт контакта делегаций является положительным. Мы надеемся, что это первый, пусть и скромный, шаг на пути к миру», — заявила Мелони после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, трансляцию которой вел правительственный дворец Киджи.

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской сторонами, в ходе которых Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «1 000 на 1 000», представить свое видение будущего прекращения огня и продолжить переговорный процесс.