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Взрыв в Калифорнии: власти не исключают теракт

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В городе Палм-Спрингс (штат Калифорния) произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщили местные власти.

«Сегодня около 11:00 (22:00 по Баку) произошел взрыв, — говорится в заявлении администрации города. — Полиция и пожарные находятся на месте происшествия. Просим жителей не приближаться к району взрыва, чтобы не мешать работе экстренных служб».

По информации NBC News, взрыв мог произойти возле медицинского центра. Предположительно, взорвался автомобиль. Источники телеканала уточнили, что погиб один человек, его личность пока не установлена. Местные власти не исключают версию теракта.

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