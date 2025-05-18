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Орбан пожалуется НАТО на Украину

00:42 258

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе встреч с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте намерен пожаловаться ему на «неприемлемые» действия Украины. Заявление венгерского премьера приводит издание Magyar Nemzet.

Орбан отметил, что собирается «четко выразить обеспокоенность Венгрии по поводу действий Украины». По его мнению, беспрецедентным является то, что государство, не являющееся членом НАТО, стремясь к хорошим отношениям с альянсом, «проводит скоординированную, финансируемую и организованную кампанию по дискредитации государства — члена НАТО».

Орбан назвал действия Украины «неприемлемыми». Он утверждает, что так называемые нападки на Венгрию являются «частью сознательной, хорошо скоординированной, организованной и финансируемой кампании по дискредитации, за которой стоит украинская спецслужба».

По мнению Орбана, Киев «зашел слишком далеко», и НАТО должен дать четкий ответ. «Это неприемлемо, НАТО не может это терпеть», — подчеркнул Виктор Орбан, добавив, что хочет выяснить позицию руководства альянса по этому вопросу.

Новое обострение в украинско-венгерских отношениях началось после того, как Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, занимавшейся шпионской деятельностью в Закарпатской области.

В ответ Будапешт объявил о выдворении двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Украина, в свою очередь, сообщила о выдворении двух венгерских дипломатов.

Также стало известно, что в Будапеште был задержан гражданин Украины, ранее работавший дипломатом. Впоследствии его депортировали.

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