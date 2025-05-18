История о «страшных цифрах» опубликованных в соцсети бывшим директором ФБР Джеймсом Коми и вызвавших переполох в американских спецслужбах, имеет забавную предысторию и возможные далеко идущие последствия. Напомним, Коми в инстаграме поместил фото, на котором ракушками по пляжному песку была выложена цифра 8647. Его заподозрили, ни много ни мало, в подстрекательстве к убийству президента Соединенных Штатов. Сам Трамп в интервью Fox News заявил: «Ребенку известно, что это означает. Ты директор ФБР, и ты не знаешь, что это значит? Это значит покушение. Четко и ясно». С ясностью, надо сказать, тут все-таки большие проблемы. Если 47 – это порядковый номер нынешнего президента, то с 86 все интересно. Эта цифра действительно фигурирует у американцев в городском слэнге. В Нью-Йорке точно. Не факт, что ее в речи используют дети, и вот по какой причине.

Все связано с адресом Бедфорд-стрит, 86 на Манхэттене, где располагалось питейное заведение Chumley’s - «У Чамли», по имени хозяина. Оно приобрело свою славу во времена сухого закона. Здесь выпивала из чайных чашек, в целях маскировки, нью-йоркская богема, называют имена и Хемингуэя, и Стейнбека, и Фолкнера, а об облавах предупреждали прикормленные полицейские. Получив телефонный звонок, бармен объявлял присутствующим: «Все на 86!» - то есть на центральный выход на улицу, потому что полицейские обычно намеревались нагрянуть с заднего хода, со двора. Со временем «86» стало просто означать «на выход!» или то, что у нас называют «шухер!». Еще его использовали для обозначения необходимости выкинуть из пивнушки разгулявшегося посетителя, то есть «86 его» — это «избавьтесь от него». Правда, называют еще одну теорию. На Манхэттене когда-то ходил троллейбус от 12-й стрит до 86-й, и на конечной звучало объявление: «86, все на выход!» или «86, конец!» В язык американских силовиков это выражение, соответственно, вошло как команда на прекращение операции или на необходимость избавиться от кого-то.