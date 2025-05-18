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Германия и Италия о военной миссии в Украине

01:08 625

Отправка военнослужащих из стран НАТО или ЕС на Украину не рассматривается.

Об этом после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Нет никаких решений и обсуждений по теме отправки военных НАТО и ЕС на Украину. Это совершенно вне политического контекста, и нет причин говорить об этом. Сейчас мы сосредоточены на прекращении огня», — подчеркнул Мерц.

Премьер-министр Италии напомнила, что всегда скептически относилась к идее, выдвинутой президентом Франции Эмманюэлем Макроном и поддержанной премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которые создали «коалицию желающих». В этом формате уже состоялись встречи с участием Мерца, главы польского правительства Дональда Туска и Владимира Зеленского. При этом Мелони не участвовала в этих обсуждениях, объясняя это тем, что Рим не готов и не намерен направлять войска.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог сообщал, что Вашингтон рассматривает план размещения сил сдерживания к западу от Днепра с участием контингентов Великобритании, Польши, Франции и Германии.

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