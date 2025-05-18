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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Коалиция, дроны и планы на будущее. Переговоры Зеленского с канадским премьером

01:39 371

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни.

В ходе встречи они обсудили сотрудничество в рамках «коалиции желающих» и ход переговоров с Россией, прошедших в Стамбуле.

Зеленский рассказал о российских ракетных и дроновых ударах по гражданским и подчеркнул необходимость усиления ПВО для защиты населения. Он также заявил о важности дальнейшей координации усилий и призвал к новым санкциям против России, включая ограничения в энергетическом секторе и борьбу с теневым флотом.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Канаду за приглашение участвовать во встрече G7.

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