Коалиция, дроны и планы на будущее. Переговоры Зеленского с канадским премьером

В ходе встречи они обсудили сотрудничество в рамках «коалиции желающих» и ход переговоров с Россией, прошедших в Стамбуле.

Зеленский рассказал о российских ракетных и дроновых ударах по гражданским и подчеркнул необходимость усиления ПВО для защиты населения. Он также заявил о важности дальнейшей координации усилий и призвал к новым санкциям против России, включая ограничения в энергетическом секторе и борьбу с теневым флотом.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Канаду за приглашение участвовать во встрече G7.