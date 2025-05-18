Матери оплакивают сыновей

Ла-Пас (Боливия). Марш в поддержку экс-президента Эво Моралеса. Для разгона марша полиция применила слезоточивый газ
Джабалия (Газа). В Палестине мать оплакивает сына, погибшего в результате израильского авиаудара
Буганда (Бурунди). Беженцы из Конго. С января 2025 года около 100 тыс. человек пересекли границу с Бурунди, спасаясь от гражданской войны
Лима (Перу). Столкновения с полицией во время антиправительственного протеста
Белополье (Украина). В Сумской области девять человек погибли в результате атаки российского дрона на рейсовый микроавтобус
Сент-Луис (США). Не менее 23 человек погибли в результате удара торнадо в нескольких штатах США
Дамаск (Сирия). Люди танцуют во время выступления сирийско-немецкого диджея Нурии в баре в Баб-Шарки