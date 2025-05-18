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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Новость дня
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Матери оплакивают сыновей

объектив haqqin.az
Отдел информации
01:42 1029

Ла-Пас (Боливия). Марш в поддержку экс-президента Эво Моралеса. Для разгона марша полиция применила слезоточивый газ

Джабалия (Газа). В Палестине мать оплакивает сына, погибшего в результате израильского авиаудара

Буганда (Бурунди). Беженцы из Конго. С января 2025 года около 100 тыс. человек пересекли границу с Бурунди, спасаясь от гражданской войны

Лима (Перу). Столкновения с полицией во время антиправительственного протеста

Белополье (Украина). В Сумской области девять человек погибли в результате атаки российского дрона на рейсовый микроавтобус

Сент-Луис (США). Не менее 23 человек погибли в результате удара торнадо в нескольких штатах США

Дамаск (Сирия). Люди танцуют во время выступления сирийско-немецкого диджея Нурии в баре в Баб-Шарки

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00:57 2122
«Вечная война» России? Кремль это не пугает
«Вечная война» России? Кремль это не пугает главная тема
17 мая 2025, 14:06 5731
Матери оплакивают сыновей
Матери оплакивают сыновей объектив haqqin.az
01:42 1030
Миллион разъяренных убийц вернется домой
Миллион разъяренных убийц вернется домой
17 мая 2025, 23:43 3448
Экс-директор ФБР замышляет убийство Трампа при содействии украинских террористов?
Экс-директор ФБР замышляет убийство Трампа при содействии украинских террористов? горячая тема
17 мая 2025, 12:06 4274
Орбан пожалуется НАТО на Украину
Орбан пожалуется НАТО на Украину
00:42 733
Трампу не терпится встретиться с Путиным
Трампу не терпится встретиться с Путиным НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
00:22 1319
Сын командира «Хезболлы» оказался израильским шпионом
Сын командира «Хезболлы» оказался израильским шпионом
17 мая 2025, 23:57 1844
Новый командующий российской пехоты собирается воевать с Европой
Новый командующий российской пехоты собирается воевать с Европой
17 мая 2025, 23:50 2131
Трамп позвонит Путину. Обсудят «кровавую баню»
Трамп позвонит Путину. Обсудят «кровавую баню» обновлено 20:50
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