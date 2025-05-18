Русская головоломка: как убрать Пашиняна

Как уже сообщалось, после назначения первого заместителя руководителя администрации президента России, главного политтехнолога Кремля Сергея Кириенко куратором по Армении, активизировалась пророссийски настроенная армянская оппозиция, которая вновь начала ломать голову над способами отстранения от власти Никола Пашиняна. Одним из таких способов могла бы стать инициатива по вынесению вотума недоверия премьер-министру, однако для ее запуска в парламенте у фракций Сержа Саргсяна (7 депутатов) и Роберта Кочаряна (27 депутатов) недостаточно голосов. Для внесения вопроса о вотуме недоверия в повестку дня парламента Армении необходимы как минимум 36 подписей, причем инициаторы обязаны представить также своего кандидата на пост премьер-министра. В этой ситуации на передний план политической борьбы выдвинулись Овик Агазарян и Акоп Асланян - два депутата, исключенные недавно из правящей фракции «Гражданский договор». Оба уже определились с кандидатурой на должность премьера и теперь призывают Кочаряна и Саргсяна поддержать ее. Речь идет об Эдмоне Марукяне - бывшем соратнике Пашиняна и лидере партии «Светлая Армения», занимавшем в правительстве пост посла по особым поручениям.

Впоследствии Марукян ушел в отставку, заявив, что не согласен с внешнеполитическим курсом премьер-министра (по крайней мере, как он сам утверждает), и начал выступать с позиции мягкой оппозиции. Впрочем, и до сотрудничества с Пашиняном Марукян формально находился в рядах оппозиции. В Армении он никогда не считался политиком с высоким рейтингом, поскольку придерживается в основном пророссийских взглядов. В то же время было бы преувеличением называть Марукяна убежденным пророссийским политиком – таким, к примеру, как Роберт Кочарян. Марукян без колебаний согласился стать кандидатом на пост премьер-министра от оппозиции, и теперь ожидается, что 19 мая бывшие члены правящей фракции попытаются официально инициировать в парламенте процедуру вынесения вотума недоверия правительству. Сам же Марукян считает этот процесс «историческим». «Для начала этого исторического процесса в Национальном собрании Республики Армения нам необходимо 36 подписей, - заявил Марукян. - А это означает, что, по сути, я не вижу никаких препятствий, потому что ознакомился с заявлениями как блока «Честь имею», так и блока «Армения». И в них нет ничего, что мешало бы поставить подписи под обращением к спикеру Национального собрания».