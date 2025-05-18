Великие исторические события не всегда происходят в крупных столицах и не обязательно пишутся великими державами. Иногда они зарождаются на периферии, в так называемых «анклавах», и либо вовсе не освещаются глобальными медиа, либо преподносятся в искаженном виде. Именно «владельцы дискурса» решают, что следует считать хорошим, а что — плохим. В штате Чьяпас на юге Мексики сапатисты уже 30 лет ведут борьбу за справедливое общество, однако правда об их движении практически не распространяется. В Индии продолжается социальная революция в «свободных зонах», находящихся под контролем наксалитов, но о них мировые СМИ сообщают исключительно в негативном ключе — вслед за официальным Нью-Дели, который называет наксалитов «внутренней угрозой номер один». Даже влиятельные и объективные статьи известной писательницы Арундати Рой не в силах изменить этот дискурс.

То же самое когда-то говорили об областях, контролируемых марксистскими повстанцами ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии) в Колумбии. Однако в итоге ФАРК пошли на переговоры, сложили оружие, а бывшие партизаны стали легкой добычей для «эскадронов смерти». Сегодня же точка, в которой творится великая история, — это Буркина-Фасо - африканская страна с населением 21 миллион человек, ранее известная как Верхняя Вольта. Во главе страны находится временный президент Ибрагим Траоре. Когда-то президентом Буркина-Фасо был Томас Санкара, которого называли «Че Геварой Африки». Задолго до недавно ушедшего из жизни Хосе Мухики он носил титул «самого бедного президента в мире». Марксист и антиимпериалист, Санкара был убит в 1987 году своим соратником Блезом Компаоре, которого называл «другом» и «истинным революционером». Но, как говорил сам Санкара: «Можно убить революционеров, но никогда — идею». Так и произошло — спустя 35 лет после убийства Санкары его идеи вновь стали актуальны в Буркина-Фасо. Когда в 2014 году Компаоре был свергнут военными и сбежал из страны, на улицах Уагадугу появились лозунги: «Компаоре мертв — да здравствует Санкара!»

За убийством Санкары стояли США и Франция. Ему не простили масштабных экономических, политических, социальных и культурных реформ, осуществленных всего за четыре года правления. Санкара снизил собственную зарплату до 450 долларов, а все его имущество состояло из личного автомобиля, велосипеда, трех гитар и холодильника. Благодаря его программе борьбы с неграмотностью за четыре года произошел феноменальный скачок: если в 1983 году грамотных было 13 процентов, то к 1987 году — уже 73. Земли были отобраны у феодалов и переданы крестьянам, женщины получили доступ к высоким должностям, строились автодороги и железные дороги. Страна отказалась от западных кредитов и гуманитарной помощи. Потому, что Санкара говорил: «Тот, кто тебя кормит, тот тобой и управляет». Он призывал африканские народы объединиться в борьбе против внешнего долга, подчеркивая: «У бедных и угнетенных нет долгов перед богатыми и угнетателями». Словом, убийство Санкары стало закономерным итогом этой борьбы.

Ибрагим Траоре родился в марте 1988 года — через пять месяцев после убийства Санкары. В юности он был активистом марксистской студенческой ассоциации, затем начал военную карьеру. В январе 2022 года участвовал в военном перевороте, а в сентябре того же года военные свергли неэффективного президента Поля-Анри Дамибу после восьми месяцев его правления. С тех пор Траоре занимает пост временного президента. Он продолжает проекты, начатые Санкарой. За два года ВВП Буркина-Фасо вырос с 18,8 до 22,1 миллиарда долларов. Траоре отказался от предложений кредитов Международного валютного фонда и Всемирного банка, лаконично объяснив: «Эти банки, Европа и США нам не нужны». Зарплаты министров и депутатов были снижены на 30 процентов, в то время как оплата труда учителей и врачей выросла на 50 процентов, а экспорт неочищенного золота в Европу полностью прекращен. Сначала были остановлены военные операции Франции в стране, затем запрещены французские СМИ, а впоследствии — изгнаны и сами французские военные. На момент прихода Траоре к власти 40 процентов территории Буркина-Фасо находилось под контролем исламистских террористов, поддерживаемых Западом. Однако теперь и на этом фронте наметился резкий перелом. Развивается собственная промышленность и энергетика, ведется борьба против западной пропаганды. Траоре внушает народу, что страна не является нищей попрошайкой, а полноправным владельцем своих ресурсов.