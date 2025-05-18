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Почему ХАМАС напал на Израиль 7 октября: новые подробности

08:55 2565

Палестинское движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября 2023 года, чтобы сорвать их соглашение с Саудовской Аравией о нормализации отношений.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документ, обнаруженный в тоннеле в секторе Газа.

Движение допускало, что после Саудовской Аравии восстановить отношения с Израилем решат и другие исламские страны.

Речь идет о протоколе заседания политбюро ХАМАС за несколько дней до нападения на Израиль. Его нашли израильские военные в тоннеле под сектором Газа, который построило движение. Источники WSJ в разведке, близкой к ХАМАС, подтвердили подлинность протокола.

Согласно документу, бывший лидер ХАМАС Яхья Сариа предупредил остальных высокопоставленных представителей движения о том, что нормализация отношений между исламскими странами и Израилем отвлечет международное сообщество от палестинского вопроса. Он добавил, что для предотвращения подписания соглашения с Саудовской Аравией необходимы «чрезвычайные меры», которые позволят добиться «стратегического сдвига» баланса сил на Ближнем Востоке.

В феврале этого года Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что королевство не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем, пока не выполнено решение о создании независимого палестинского государства.

В мае спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что власти Саудовской Аравии, а также Ливана, Ливии и Сирии в скором времени смогут нормализовать отношения с Израилем, присоединившись к «Авраамовым соглашениям».

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