В Румынии решающий тур президентских выборов

Они начали работу в 07:00 по местному времени (08 по бакинскому) и официально закрываются в 21:00, но избиратели, которые к тому моменту все еще будут стоять в очереди, смогут проголосовать до 23:59. Безопасность и порядок в местах проведения голосования обеспечивают более 43 тыс. полицейских и жандармов. Для участия в выборах зарегистрировались почти 18 млн избирателей. За границей голосование началось в пятницу и продолжается три дня.

Второй тур выборов президента начался в Румынии. В стране открылись около 19 тыс. избирательных участков.

Кандидаты на высший государственный пост в Румынии - лидер ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, известный своими националистическими взглядами и симпатией к Дональду Трампу, и действующий мэр Бухареста, центрист Никушор Дан.

Это вторая попытка избрать президента в Румынии: Конституционный суд отменил итоги предыдущих выборов, на которых в первом туре лидировал ультранационалист Кэлин Джорджеску, которого заподозрили в связях с Москвой, напоминает BBC.

Первый тур, который прошел 4 мая, с заметным перевесом выиграл 38-летний Джордже Симион, набрав почти 41% голосов. Симион одержал победу в 36 из 47 избирательных округов Румынии, проиграв в основном в больших городах: наиболее чувствительное поражение он потерпел в Бухаресте. Зато на стороне кандидата оказались избиратели из сельской местности и те, кто разочаровался в румынском истеблишменте.

BBC отмечает, что имидж Симиона — прямолинейного, резкого и далекого от политического официоза — оказался востребованным среди избирателей, которые отвергают политический истеблишмент и воспринимают «Альянс за объединение румын» (AUR) как альтернативу устоявшейся системе. В центре кампании Симиона — лозунг «Сделаем Румынию снова великой» — калька с предвыборного слогана Дональда Трампа. «Мы — трампистская партия, которая сделает Румынию сильным партнером в НАТО и надежным союзником Соединенных Штатов», — говорил Симион.

Симион прославился акциями, в которых призывал к объединению Румынии и Молдовы, а также заявлял о «правах» румын на юго-западные территории Украины. В 2015 году его выдворили из Молдовы, обвинив в подрыве национальной безопасности. Персоной нон грата Симион объявлен и в Украине. Он публично осуждает войну России против Украины, при этом выступает против поставок оружия Украине. Он также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями.

Основной оппонент Симиона — мэр Бухареста Никушор Дан. 55-летний политик, математик по образованию, стал известен благодаря борьбе с коррупцией в сфере городской застройки. Дан стал одним из основателей партии «Союз спасения Румынии» (USR), а в 2020 году был избран мэром столицы как независимый кандидат. На публике Дан ведет себя сдержанно, в дискуссиях избегает популизма.

Политическая программа Дана отличается от идей оппонента: он выступает за экономические реформы, сокращение дефицита бюджета и укрепление связей Румынии с Евросоюзом. В отличие от оппонента, Дан дистанцируется от националистической риторики и старается избегать резких заявлений. Сторонники Дана признаются, что его основная слабость в недостатке харизмы и неумении «зажигать» толпу.

Его основной электорат — жители крупных городов, представители образованных слоев общества и те, кто связывает будущее Румынии с европейской интеграцией.