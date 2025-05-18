Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

В ночь на 18 мая Россия атаковала Украину 273 ударными беспилотниками, из них удалось сбить 88, еще 128 признаны «локационно потерянными». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным Воздушных сил, россияне атаковали с пяти направлений: Брянская, Курская, Орловская области, а также из районов Миллерово и Приморско-Ахтарск. Оборону украинского неба обеспечивали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате атаки пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.

Украинские СМИ отмечают, что эта атака стала рекордной по количеству дронов, которые Россия запускала по Украине за одну ночь. Предыдущий, 267 беспилотников, был зафиксирован 23 февраля 2025 года.

Также россияне применили три баллистические ракеты «Искандер-М» и KN-23 из Крыма.