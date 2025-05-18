Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

В ночь на 18 мая Россия атаковала Украину 273 ударными беспилотниками, из них удалось сбить 88, еще 128 признаны «локационно потерянными». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По данным Воздушных сил, россияне атаковали с пяти направлений: Брянская, Курская, Орловская области, а также из районов Миллерово и Приморско-Ахтарск. Оборону украинского неба обеспечивали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.
В результате атаки пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.
Украинские СМИ отмечают, что эта атака стала рекордной по количеству дронов, которые Россия запускала по Украине за одну ночь. Предыдущий, 267 беспилотников, был зафиксирован 23 февраля 2025 года.
Также россияне применили три баллистические ракеты «Искандер-М» и KN-23 из Крыма.
* * * 09:23
В ночь на 18 мая Россия атаковала беспилотниками Киев и Киевскую область. В результате удара погибла женщина, также есть раненые.
«К сожалению, в результате вражеской атаки в Обуховском районе Киевской области от полученных травм погибла женщина», — написал в своем телеграм-канале глава Киевской областной администрации Николай Калашник.
Глава ОВА также сообщил о трех раненых, среди них четырехлетний ребенок. Все они доставлены в больницу. По данным главы администрации, частично разрушен частный дом, в соседнем многоэтажном жилом доме повреждены окна. Кроме того, в Фастовском районе области произошел пожар на территории комбикормового завода.
Ночью в Киевской области несколько раз объявлялась воздушная тревога, сообщалось о работе ПВО в регионе.
17 мая российские военные ударили по рейсовому автобусу в Сумской области, в результате погибли девять человек, семь получили ранения. Кроме того, в ночь на 16 мая армия РФ атаковала Одесскую область, в результате чего несколько человек получили ранения.