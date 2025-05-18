USD 1.7000
EUR 1.9044
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Новость дня
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

обновлено 10:27
10:27 2920

В ночь на 18 мая Россия атаковала Украину 273 ударными беспилотниками, из них удалось сбить 88, еще 128 признаны «локационно потерянными». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным Воздушных сил, россияне атаковали с пяти направлений: Брянская, Курская, Орловская области, а также из районов Миллерово и Приморско-Ахтарск. Оборону украинского неба обеспечивали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате атаки пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.

Украинские СМИ отмечают, что эта атака стала рекордной по количеству дронов, которые Россия запускала по Украине за одну ночь. Предыдущий, 267 беспилотников, был зафиксирован 23 февраля 2025 года.

Также россияне применили три баллистические ракеты «Искандер-М» и KN-23 из Крыма.

* * * 09:23

В ночь на 18 мая Россия атаковала беспилотниками Киев и Киевскую область. В результате удара погибла женщина, также есть раненые.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Обуховском районе Киевской области от полученных травм погибла женщина», — написал в своем телеграм-канале глава Киевской областной администрации Николай Калашник.

Глава ОВА также сообщил о трех раненых, среди них четырехлетний ребенок. Все они доставлены в больницу. По данным главы администрации, частично разрушен частный дом, в соседнем многоэтажном жилом доме повреждены окна. Кроме того, в Фастовском районе области произошел пожар на территории комбикормового завода.

Ночью в Киевской области несколько раз объявлялась воздушная тревога, сообщалось о работе ПВО в регионе.

17 мая российские военные ударили по рейсовому автобусу в Сумской области, в результате погибли девять человек, семь получили ранения. Кроме того, в ночь на 16 мая армия РФ атаковала Одесскую область, в результате чего несколько человек получили ранения.

Израильская армия не отрицает, что генерал Одед Басюк побывал в Баку
Израильская армия не отрицает, что генерал Одед Басюк побывал в Баку
10:45 1288
Шухер!
Шухер! главная тема; все еще актуально
00:57 7646
В туннеле нашли тела Мухаммеда Синвара и его помощников
В туннеле нашли тела Мухаммеда Синвара и его помощников
10:52 1481
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников обновлено 10:27
10:27 2921
За убийством Санкары стояли США и Франция
За убийством Санкары стояли США и Франция мы наш, мы новый мир построим!..
07:00 4747
Австрия выиграла «Евровидение». Азербайджан 12 баллов отдал Израилю
Австрия выиграла «Евровидение». Азербайджан 12 баллов отдал Израилю
09:55 2417
Почему ХАМАС напал на Израиль 7 октября: новые подробности
Почему ХАМАС напал на Израиль 7 октября: новые подробности
08:55 2567
Русская головоломка: как убрать Пашиняна
Русская головоломка: как убрать Пашиняна новизна
01:50 5471
США пригрозили России санкциями
США пригрозили России санкциями обновлено 01:58
01:58 9057
«Вечная война» России? Кремль это не пугает
«Вечная война» России? Кремль это не пугает главная тема
17 мая 2025, 14:06 6645
Матери оплакивают сыновей
Матери оплакивают сыновей объектив haqqin.az
01:42 5404

ЭТО ВАЖНО

Израильская армия не отрицает, что генерал Одед Басюк побывал в Баку
Израильская армия не отрицает, что генерал Одед Басюк побывал в Баку
10:45 1288
Шухер!
Шухер! главная тема; все еще актуально
00:57 7646
В туннеле нашли тела Мухаммеда Синвара и его помощников
В туннеле нашли тела Мухаммеда Синвара и его помощников
10:52 1481
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников обновлено 10:27
10:27 2921
За убийством Санкары стояли США и Франция
За убийством Санкары стояли США и Франция мы наш, мы новый мир построим!..
07:00 4747
Австрия выиграла «Евровидение». Азербайджан 12 баллов отдал Израилю
Австрия выиграла «Евровидение». Азербайджан 12 баллов отдал Израилю
09:55 2417
Почему ХАМАС напал на Израиль 7 октября: новые подробности
Почему ХАМАС напал на Израиль 7 октября: новые подробности
08:55 2567
Русская головоломка: как убрать Пашиняна
Русская головоломка: как убрать Пашиняна новизна
01:50 5471
США пригрозили России санкциями
США пригрозили России санкциями обновлено 01:58
01:58 9057
«Вечная война» России? Кремль это не пугает
«Вечная война» России? Кремль это не пугает главная тема
17 мая 2025, 14:06 6645
Матери оплакивают сыновей
Матери оплакивают сыновей объектив haqqin.az
01:42 5404
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться