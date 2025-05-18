Австрия выиграла «Евровидение». Азербайджан 12 баллов отдал Израилю

Второе место у израильской певицы Юваль Рафаэль (357 баллов), третье — исполнителя Томми Кэша, представлявшего Эстонию (356). В первую пятерку вошли также Швеция и Италия.

Победителем 69-го песенного конкурса «Евровидение» в Базеле стала Австрия, страну представлял певец JJ с композицией Wasted Love. Он набрал 436 баллов.

Победитель определялся по итогам голосования национальных профессиональных жюри (37 стран) и народного голосования.

Профессиональное жюри отдало победу Австрии – 258 баллов. На втором месте Швейцария – 214, на третьем Франция – 180. Израиль получил максимальные 12 очков только от Азербайджана и оказался на 14-15-м месте. Народное голосование больше всего дало представительнице Израиля – 297 баллов.

Интрига сохранялась до последнего: после зрительского голосования вперед вышла Юваль Рафаэль, и только у австрийского певца, голоса в поддержку которого объявляли последними, был шанс опередить ее в финальном зачете.