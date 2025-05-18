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Австрия выиграла «Евровидение». Азербайджан 12 баллов отдал Израилю

09:55 2418

Победителем 69-го песенного конкурса «Евровидение» в Базеле стала Австрия, страну представлял певец JJ с композицией Wasted Love. Он набрал 436 баллов.

Второе место у израильской певицы Юваль Рафаэль (357 баллов), третье — исполнителя Томми Кэша, представлявшего Эстонию (356). В первую пятерку вошли также Швеция и Италия.

Победитель «Евровидения» певец JJ

Победитель определялся по итогам голосования национальных профессиональных жюри (37 стран) и народного голосования.

Профессиональное жюри отдало победу Австрии – 258 баллов. На втором месте Швейцария – 214, на третьем Франция – 180. Израиль получил максимальные 12 очков только от Азербайджана и оказался на 14-15-м месте. Народное голосование больше всего дало представительнице Израиля – 297 баллов.

Интрига сохранялась до последнего: после зрительского голосования вперед вышла Юваль Рафаэль, и только у австрийского певца, голоса в поддержку которого объявляли последними, был шанс опередить ее в финальном зачете.

Юваль Рафаэль

Фаворит букмекеров и публики, финское трио KAJ, представляющее Швецию с песней про сауну, заняло четвертое место.

24-летний JJ (настоящее имя Йоханнес Питч) — австрийско-филиппинский певец. В своей работе он совмещает элементы оперы и поп-музыки.

Для Израиля повторилась прошлогодняя история, когда профессиональное жюри давало в основном низкие оценки, но зрительское голосование позволило обойти конкурентов.

Во время выступления конкурсантки из Израиля двое пропалестинских активистов попытались прорваться на сцену и облили краской члена команды. Активистов на некоторое время задержала полиция. Рафаэль пережила атаку боевиков ХАМАС на фестиваль Nova в октябре 2023 года на юге Израиля. Девушка восемь часов пряталась под телами погибших, ей удалось спастись.

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