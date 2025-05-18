И в Польше выбирают президента

В Польше стартовали выборы президента страны, сообщила избирательная комиссия. В стране открылись более 32 тыс. избирательных участков, 511 избирательных округов работают за рубежом.
Голосование началось в 7:00 по местному времени (9:00 по бакинскому) и продлится до 21:00 (23:00 по Баку). Право голоса имеют почти 29 млн избирателей.
По информации wPolityce, поляки в Соединенных Штатах уже проголосовали — там зарегистрировались 43 тыс. избирателей. Первые данные экзитполов будут оглашены после закрытия участков.
Избирательная комиссия Польши допустила к участию в выборах 13 кандидатов. LRT называет крупнейшими политическими силами Рафала Тшасковского, мэра Варшавы и кандидата от «Гражданской платформы» и Кароля Навроцкого — президента Института национальной памяти, кандидата от оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС).
Согласно действующему законодательству, нынешний глава государства Анджей Дуда не имеет права на переизбрание, так как находился в этой должности два срока подряд.
Сейчас основной правящей партией в Польше является «Гражданская платформа» со 157 мандатами в парламенте, к ней принадлежит премьер Дональд Туск. Она состоит в коалиции с другими парламентскими партиями. Большинство мест, однако, у ПиС со 194 мандатами.
Президентские выборы сегодня также проходят и в Румынии.