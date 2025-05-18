При ударе Израиля убит и третий брат Синвара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по лагерю беженцев в Нусейрате, в центральной части сектора Газа. По данным Israel National News, погиб доктор Закария Синвар, третий брат ранее убитых лидеров ХАМАС Мухаммеда Синвара и Яхьи Синвара.

Двое его детей, которые были с ним во время удара, как сообщается, также были убиты.

Сегодня телеканал Al Hadath сообщал, что в тоннеле на юге Газы нашли тела Мухаммеда Синвара и десяти его помощников. Как пишет The Times of Israel, он был целью Израиля во время удара 13 мая. Яхья Синвар был убит в октябре 2024 года. На посту главы военного крыла ХАМАС его сменил Мухаммед Синвар.