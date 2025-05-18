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Хуситы угрожают Израилю

обновлено 23:08
18 мая 2025, 23:08 1956

Йеменские хуситы предупредили Израиль, что атакуют аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

«В связи с последней эскалацией в Газе йеменские силы в ближайшие часы предпримут военные действия против аэропорта Бен-Гурион и других аэропортов Израиля. Необходимо немедленно их покинуть», - написал представитель хуситов Наср ад-Дин Аамар в соцсети X.

Аамар утверждает в своем посте, что атаки против Израиля запланированы «в соответствии с решением йеменского руководства ввести блокаду этого и других аэропортов».

*** 10:59

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные удары по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом утверждает представитель движения Яхья Сариа.

«Ракетные войска Йемена провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив) с использованием двух баллистических ракет. Операция достигла своей цели и вынудила миллионы оккупантов укрыться в бомбоубежищах. Авиасообщение в аэропорту было приостановлено на час», - сказал представитель движения.

Как утверждает Сариа, один из ударов был нанесен «гиперзвуковой» ракетой «Палестина-2». Он также заявил, что в субботу утром хуситы запустили в направлении израильского аэропорта ударный беспилотник.

Ранее израильская армия сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону Израиля. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких районах страны.

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