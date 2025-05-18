Военный корабль врезался в Бруклинский мост: много жертв

На видео, опубликованных в соцсетях, проходящий под мостом корабль задевает его нижнюю часть освещенными матчами, они обламываются.

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, на борту были 277 человек. По меньшей мере 19 человек получили травмы и были доставлены в больницы, двое находятся в критическом состоянии. Еще двое погибли.

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум выразила соболезнования двум погибшим членам экипажа корабля и поблагодарила мэра Нью-Йорка за поддержку.

В заявлении мексиканских ВМС говорится, что корабль отплыл 6 апреля из Акапулько с миссией, целью которой было «возвысить дух мореплавания, укрепить военно-морское образование и донести послание мексиканского народа о мире и доброй воле до морей и портов мира». Корабль должен был зайти в Нью-Йорк, а затем в Исландию, Шотландию, Испанию и Великобританию.

После предварительного осмотра было установлено, что мост не получил повреждений, он открыт для публики, написал Адамс.

Корабль был пришвартован у пирса 17 в Манхэттене чуть ниже Бруклинского моста и должен был, направившись на юг, выйти из гавани Нью-Йорка, но вместо этого, видимо, пошел не в ту сторону, пишет The New York Times со ссылкой на представителя городского управления по чрезвычайным ситуациям.