Совместные военные учения Азербайджана и Ирана

В Азербайджане проходят совместные с Ираном учения «Араз–2025». Для участия в них в Азербайджан прибыли руководитель привлеченного к учениям состава Исламской Республики и другие участники. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, состоялась встреча между руководителями учений и другими высокопоставленными представителями обеих стран.

«На встрече был представлен брифинг о целях учений, их сценарии и месте проведения, процессе подготовки, правилах безопасности, а также о задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах», - заявили в оборонном ведомстве.

Также отмечается, что совместные учения «Араз–2025» будут проходить на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до 21 мая.