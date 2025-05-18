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Совместные военные учения Азербайджана и Ирана

фото; видео
11:20 336

В Азербайджане проходят совместные с Ираном учения «Араз–2025». Для участия в них в Азербайджан прибыли руководитель привлеченного к учениям состава Исламской Республики и другие участники. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, состоялась встреча между руководителями учений и другими высокопоставленными представителями обеих стран.

«На встрече был представлен брифинг о целях учений, их сценарии и месте проведения, процессе подготовки, правилах безопасности, а также о задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах», - заявили в оборонном ведомстве.

Также отмечается, что совместные учения «Араз–2025» будут проходить на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до 21 мая.

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