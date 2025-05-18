Путин заявил, что война в Украине продолжится до победного конца

В России есть необходимые силы и средства, чтобы довести «спецоперацию» в Украине до «логического завершения». Так заявил президент России Владимир Путин, уточнив, что это можно сделать с «нужным для России результатом».

«Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной», — сказал Путин в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.

Ранее в мае Путин говорил, что у России достаточно сил и средств, чтобы «довести начатое в 2022 году до логического завершения». В ходе войны применение ядерного оружия не требовалось, утверждал Путин. Он выражал надежду, что и не потребуется. Путин также счел примирение с Украиной неизбежным. «Это вопрос времени», — уверяет российский президент.