Неудача Индии

Ракету запустили со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на юго-востоке Индии в 05:59 по местному времени (04:29 по бакинскому). Ракету попытались запустить в 101-й раз. «Производительность ракеты была нормальной до 2-й ступени. В соответствии с наблюдениями на 3-й ступени миссия не могла быть завершена», — говорится в сообщении. Третья ступень несла 7,56 т твердого топлива, ее высота составляет 3,6 м.

Индийская ракета-носитель PSLV-XL (Polar Satellite Launch Vehicle) не смогла 18 мая вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X.

Индия не смогла отправить в космос ракету-носитель PSLV—C61 со спутником из-за проблем с двигателем, заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) В. Нараянан.

Ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle выводит EOS-09 на орбиту на высоте 597 км. Представляет собой одноразовую 4-ступенчатую ракету-носитель.

EOS-09 — девятая миссия в серии индийских спутников для наблюдения за Землей. Космический аппарат оснащен полезной нагрузкой с синтезированной апертурой (SAR). Оборудование используется для систем дистанционного наблюдения за поверхностью Земли, контроля строительства и мониторинга состояния инженерных сооружений, для наблюдения за геологической средой и других целей.

Спутник должен был начать миссию по наблюдению за Землей, рассчитанную как минимум на 5 лет.

До этого PSLV потерпели неудачу дважды: первый раз во время своего первого полета в 1993 году, а затем в 2017 году.