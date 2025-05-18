К власти в Польше идут трамписты?

Сегодня, в воскресенье 18 мая, польские избиратели голосуют за нового президента страны. Согласно последним опросам, консерватора Анджея Дуду может сменить либо прямой политический оппонент, выдвинутый правительством, либо почти однопартиец, заявленный как независимый кандидат. Однако на этом интрига не заканчивается: третью позицию занимает ультраправый кандидат с весьма специфической программой и радикальными идеями – вплоть до тюремных сроков за аборты. Несмотря на высокие рейтинги, аналитики ему победы не сулят, но и не упускают случая напомнить о внезапном успехе на выборах 2015 года тогда еще малоизвестного Дуды. Согласно Конституции Польской Республики, действующий глава государства Анджей Дуда не имеет права выставлять свою кандидатуру, поскольку занимал пост два срока. В ходе текущей кампании на президентское кресло претендуют 13 человек – две женщины и 11 мужчин. Большинству кандидатов в президенты, согласно данным опросов, не светит набрать и полутора процентов голосов. Успехи тех, кто сможет получить порядка 5%, интересуют аналитиков с точки зрения политического расклада в стране и прогнозов на следующие парламентские выборы. В Польше не сомневаются, что первый тур не выявит однозначного победителя, и за ним последует второй тур, который состоится 1 июня. Местные и международные аналитики, опираясь на результаты соцопросов, отдают приоритет проевропейскому мэру Варшавы Рафалу Тшасковски и представителю правоконсервативных сил Каролю Навроцки.

Дважды протестное голосование Полтора года назад в Польше сменилась власть. Тогда парламентские выборы стали ярким примером протестного голосования, когда общество выступило категорически против правящего класса в лице правоконсервативной партии «Право и справедливость» (PiS). Запрос на либеральные перемены отражал комплекс политико-мировоззренческих аспектов: независимость от власти судебных и медийных, отмена запрета на аборты, больше внимания к интересам таких социальных групп, как молодежь и жители крупных городов. В 2023 года избиратели массово проявили леволиберальный настрой, что принесло победу новому большинству, продвигающему демократичные европейские модели и составившему главенствующий альянс. В него вошли «Гражданская коалиция» (PO), блок «Третья дорога» и объединение «Левые». Премьер-министром правительства стал лидер PO Дональд Туск. Теперь же все больше людей недовольны руководящими силами, которые, по их мнению, «ничего не сделали». В ходе парламентской кампании «Гражданская коалиция» выступила с планом «100 дел за 100 дней», но за указанный период удалось реализовать лишь 6 из них. За год полностью было выполнено 15 обещаний и частично – 27.

Среди наиболее значимых успехов поляки выделяют снижение цены на медстрахование для предпринимателей (документ находится на рассмотрении у президента и в действие не вступил), выделение пособий для вдов, возврат госфинансирования на услуги по искусственному оплодотворению «Инвитро», смену администрации на общественном телевидении. В предстоящем году запланировано сократить объем лекций по религии в школах до одного часа в неделю. Более половины заявленных коалициантами задач даже не приблизились к решению. Фактически Польшей управляют 10 партий: «Гражданская коалиция» состоит из четырёх, «Третья дорога» – из четырёх, и «Левые» – из двух. Их представителям зачастую не удается договориться друг с другом, тем более что в стране постоянно проходят выборы – местные, европейские и, наконец, президентские. Соответственно, партии конкурируют друг с другом за голоса избирателей и намеренно подчеркивают свои отличия. В итоге обязательство Дональда Туска, чрезвычайно понравившееся обществу, удвоить порог годового дохода, свободного от налогов, осталось на бумаге. Не сдвинулась с места реформа юстиции, но здесь правящее большинство ссылается на сопротивление Дуды, как и в ряде других нереализованных проектов. Это касается и больного для поляков вопроса абортов. Однако доподлинно известно, что в коалиции не смогли прийти к соглашению из-за отказа консервативной «Польской народной партии» поддержать декриминализацию абортов. Если бы «вето» наложил президент, то минус был бы зачислен ему, а так пострадал рейтинг правительства и законодателей. Согласно апрельским данным соцопросов, суммарная поддержка руководящей парламентской коалиции едва превысила 46%, то есть оказалась меньше, чем на выборах. В процессе кампании у «правительственного» кандидата тоже отмечаются проблемы с симпатиями избирателей: с конца зимы рейтинг Тшасковски ежемесячно опускался на несколько процентов и дошел к середине мая до 31 – 33% в разных версиях опросов. Соответственно, протестное голосование может дорого обойтись либерально-проевропейскому большинству и привести на пост главы государства куда более жесткого оппонента, нежели Анджей Дуда.

Левый, правый и еще правее Именно мэру Варшавы Рафалу Тшасковски местные и зарубежные эксперты дают наибольшие шансы на победу. В его пользу уже говорят успехи на посту главы столичной администрации и, соответственно, доказанная легитимность: варшавянам, особенно молодым, нравятся происходящие в городе перемены. Без критики, конечно, не обходится, но в целом симпатии жителей урбанистических центров традиционно принадлежат проевропейским либерально-демократическим силам, правящим в Польше. Варшавский мэр наиболее соответствует желанному для продвинутых горожан образу современного европейского деятеля – он выходил на гей-прайд, выступал за свободный допуск женщин к абортам и за отделение католической церкви от государства. К тому же Тшасковски слывет рафинированным и образованным политиком, который по стипендии учился в Оксфорде и говорит на пяти языках. Данный аспект играет ему и в плюс, и в минус. Статус политического небожителя с ироничным прозвищем «бонжур», а также открытая близость к правящей коалиции и правительству в большой мере исключают голоса провинциального электората для «прислужника Туска». Правый крен, ставший в последние годы трендом всей Европы, не обошел и Польшу, поэтому Тшасковски ввел в свою предвыборную агитацию тезисы, которые позволили бы ему сгладить впечатление о себе как о ставленнике элит, далеком от простого народа. Кандидат в президенты на многочисленных встречах с избирателями по всей стране подчеркивал, что женился в церкви, что главная песня для него – религиозно-патриотический гимн «Боже, который Польшу в течение многих веков обрамлял блеском могущества…» и что он против усыновления детей ЛГБТ-парами, хотя данный вопрос в польском обществе особо не поднимали.

Тшасковски стал активно высказываться в пользу экономического национализма и даже говорил об ограничении некоторых соцвыплат для мигрантов, стараясь заслужить благосклонность консервативных поляков. По мнению экспертов, у любого прогрессивного либерала шансов на победу в Польше нет, поэтому правый уклон в предвыборной агитации насущно необходим. Однако перетянуть на свою сторону электорат правых и консерваторов было бы невозможно. Эксперты в один голос констатируют факт жесткой поляризации польского общества. Если за леволиберальных кандидатов голосуют в больших городах, то провинция и села следуют за их оппонентами, флагманом которых является «президентская» партия «Право и справедливость», в свою очередь потерявшая власть в силу протестного голосования в 2023 году. Дела с рейтингом у лидера PiS и патриарха польской политики Ярослава Качиньски обстоят еще хуже, чем у нынешнего премьер-министра Туска, поэтому в политформировании приняли решение не выставлять официального кандидата. На замену был выбран беспартийный, но идеологически близкий объединению глава Института национальной памяти Кароль Навроцки. Очевидно, что расчет строится на повторении успеха Анджея Дуды в 2015 году. Кстати, 5 лет спустя, будучи вновь избранным президентом, он обошел во втором туре как раз Рафала Тшасковски с соотношением 51% против 49% голосов. Победу Дуде тогда обеспечили голоса людей старше 50 лет и жителей сельской местности, на чьи симпатии в сегодняшней гонке претендует Навроцки.

Он предстает в амплуа «человека из народа», который в студенческие годы подрабатывал охранником на курортах Сопота. Правда, этот эпизод в его биографии служит поводом для слухов о знакомстве кандидата в президенты с криминальными авторитетами. Выяснилось еще и то, что в 2018 году Навроцки под псевдонимом издал книгу о неком гангстере из Гданьска, а затем хвалил ее уже от своего имени. Неофициальный ставленник PiS замешан и в других скандалах. Например, ему припомнили бесплатное пользование апартаментами площадью более 100 квадратных метров в бытность работы директором Музея Второй мировой войны. По этому поводу пользователи соцсетей публикуют весьма саркастические мемы. На днях всплыла еще одна сомнительная квартирная история 2011 года, не получившая внятного объяснения. Согласно данным оппонентов, Навроцки путем сложной схемы получил в собственность жилье гданьского пенсионера, который в итоге стал бездомным и обитает теперь в коммунальном доме престарелых. На фоне обличающих публикаций рейтинг независимого кандидата несколько просел. Относительно его «независимости» соцсети тоже пестрят едкими публикациями. Но и в PiS перестали осторожничать с активной поддержкой. В пользу Навроцки на большом партийном собрании выступил с речью Анджей Дуда. По слухам, он же организовал визит потенциального преемника в Белый Дом, где Трамп при личной встрече предрек ему победу. «Моей победы не хотят Брюссель, Берлин, Москва и Киев», - заявил Навроцки после возвращения из Вашингтона, дав понять, чью сторону занимает во внешней политике. Одновременно его позиция апеллирует к польскому патриотизму, консерватизму и тревоге общественности из-за мигрантов: мол, разделы Польши не забыты, католические традиции сильны вопреки «европейским ценностям», а помощь приезжим не должна идти в ущерб полякам. В последние выходные перед первым туром президентских выборов в Варшаве состоялась акция протеста против миграционной политики правительства Туска. Манифестанты скандировали имя Кароля Навроцки.

Выкладки экспертов указывают на двоякий эффект от отсутствия политического опыта у правоконсервативного кандидата. С одной стороны, оно позволяет ему дистанцироваться от проигравшей полтора года назад системной власти PiS с ее спорным наследием. С другой стороны, это же обстоятельство вкупе с сомнительными ораторскими способностями и скандальными нюансами биографии снижает шансы переманить во втором туре голоса других претендентов на президентское кресло. В таком контексте аналитики с большей серьезностью рассматривают самую одиозную фигуру гонки – ультраправого политика Славомира Ментцена с его отнюдь не слабым показателем в рейтингах, превышающим 13%. Феномен третьего места и вираж в польской политике Ментцен баллотируется от крайне правой партии «Конфедерация», риторику которой (евроскепсис, сильный национализм и «традиционные ценности») некоторые наблюдатели сравнивают с риторикой аналогичной немецкой партии «Альтернатива для Германии». 38-летний кандидат пользуется закономерным успехом у молодежи, хотя знакомство с его программными тезисами охладило пыл части поклонников. Например, предложение сажать женщин на 10 лет в тюрьму за аборт даже в случае изнасилования вызвало возмущение у многих избирателей. Впрочем, симметрично левым и центристам, использующим в агитации посылы правых, Ментцен смягчил радикальную риторику и стал аккуратнее в критических ремарках о помощи Украине или правилах ЕС. Политик, чья кампания в большей мере завязана на сетевом ресурсе, ратует за концептуальное упрощение налогообложения в Польше и глубокую реформу здравоохранения, что, несомненно, импонирует жителям страны.