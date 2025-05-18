В Индии заявили о бессрочном прекращении огня с Пакистаном

У режима прекращения огня между Индией и Пакистаном нет даты окончания срока, сообщают в воскресенье индийские СМИ со ссылкой на заявление сухопутных сил Индии.
«Что касается продолжения перерыва в боевых действиях, как было решено во время переговоров командующих военными операциями, у него нет даты истечения срока», - приводит слова военного агентство PTI.
С соответствующим заявлением индийская армия выступила в связи с тем, что некоторые СМИ передавали информацию о завершении прекращения огня 18 мая и новых переговорах.
Индийские военные уточнили, что на воскресенье не запланировано новых контактов генеральных директоров двух стран по военным операциям.
Hindustan Times напоминает, что страны прекратили боевые действия 10 мая после того, как генеральный директор по военным операциям Индии Раджив Гхай и его пакистанский коллега Кашиф Абдулла провели разговор по линии экстренной связи и договорились остановить все боевые действия - на земле, в воздухе и на море. Они вновь провели переговоры 12 мая.
15 мая глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил, что пакистанские и индийские военные договорились продлить режим прекращения огня до воскресенья, 18 мая. После этого в командовании индийских сухопутных сил сообщили о продолжении совместных мер с пакистанскими военными для улучшения ситуации на границе.