В Индии заявили о бессрочном прекращении огня с Пакистаном

У режима прекращения огня между Индией и Пакистаном нет даты окончания срока, сообщают в воскресенье индийские СМИ со ссылкой на заявление сухопутных сил Индии.

«Что касается продолжения перерыва в боевых действиях, как было решено во время переговоров командующих военными операциями, у него нет даты истечения срока», - приводит слова военного агентство PTI.

С соответствующим заявлением индийская армия выступила в связи с тем, что некоторые СМИ передавали информацию о завершении прекращения огня 18 мая и новых переговорах.