Лев XIV официально вступил в должность Папы

Папа Римский Лев XIV принял символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий (ленту из овечьей шерсти с вышитыми на ней крестами). С этого момента официально начался его понтификат. Лента из овечьей шерсти символизирует заблудшую овцу, принесенную пастырем в дом. Вручение «перстня рыбака» является символом обручения папы с церковью.

«В наше время мы все еще видим слишком много разногласий, слишком много ран, вызванных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед различиями, а также экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли и маргинализирует беднейшие слои населения», — сказал Лев XIV во время мессы на площади Святого Петра. Понтифик подчеркнул, что католическая церковь должна оставаться верной традициям и не становиться изолированной. В церкви нет места религиозной пропаганде, добавил он. Перед началом инаугурации понтифик поприветствовал тысячи верующих, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане, проезжая мимо на папамобиле. Обряд интронизации начался у гробницы святого Петра. Затем Папа прибыл на площадь Святого Петра, где состоялась инаугурационная месса.