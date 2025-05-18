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Лев XIV официально вступил в должность Папы

видео; обновлено 14:06
14:06 824

Папа Римский Лев XIV принял символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий (ленту из овечьей шерсти с вышитыми на ней крестами). С этого момента официально начался его понтификат.

Лента из овечьей шерсти символизирует заблудшую овцу, принесенную пастырем в дом. Вручение «перстня рыбака» является символом обручения папы с церковью.

«В наше время мы все еще видим слишком много разногласий, слишком много ран, вызванных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед различиями, а также экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли и маргинализирует беднейшие слои населения», — сказал Лев XIV во время мессы на площади Святого Петра.

Понтифик подчеркнул, что католическая церковь должна оставаться верной традициям и не становиться изолированной. В церкви нет места религиозной пропаганде, добавил он.

Перед началом инаугурации понтифик поприветствовал тысячи верующих, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане, проезжая мимо на папамобиле. Обряд интронизации начался у гробницы святого Петра. Затем Папа прибыл на площадь Святого Петра, где состоялась инаугурационная месса.

* * * 12:20

В Ватикане проходит интронизация Папы Римского Льва XIV. Перед началом церемонии понтифик объехал на автомобиле площадь Святого Петра и поприветствовал верующих.

Торжественная литургия в соборе Святого Петра ознаменует официальное начало папства нового главы римско-католической церкви.

На интронизацию Папы прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Среди приглашенных на церемонию — вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский.

Лев XIV (в миру Роберт Прево) возглавил римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая. Он стал первым в истории Папой Римским из США.

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