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Топливный бак отвалился от российского самолета в небе

12:31 2116

У пролетающего над Челябинском самолета отсоединился и упал пустой запасной топливный бак, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«По уточненной информации, у пролетающего самолета отсоединился пустой запасной топливный бак. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.

Ранее издание «74.ру» опубликовало кадры, на которых видно, как в небе летят пять военных самолетов и что-то падает на землю. Источник издания сообщил, что ЧП над северо-западом Челябинска случилось из-за технической неисправности у самолета.

В МЧС РФ уточнили, что пострадавших и возгорания нет, спасатели нашли упавший бак в районе Городского бора. В ведомстве добавили, что пролетавший над городом самолет был учебным.

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