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Прогноз синоптиков на понедельник

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В понедельник, 19 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы. Прогнозируется сильный северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем 19-24 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 763 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 55-60%.

В регионах Азербайджана утром, начиная с северных и западных районов, местами возможны кратковременные дожди с грозами, местами ливни и град, в высокогорье - мокрый снег. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 13-18, днем - 24-29 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.

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