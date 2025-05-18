Путин ждет от Америки уважения к интересам России

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уважает национальные интересы США.

«У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением», — сказал глава российского государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Так президент РФ ответил на вопрос, начинают ли просматриваться какие-то точки соприкосновения между РФ и США.

«Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», - добавил Путин.