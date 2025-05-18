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Пятая медаль Азербайджана на Кубке Европы в Болгарии

обновлено
Отдел спорта
14:59 889

Пятую медаль в копилку Азербайджана положила юниорская групповая команда.

В финале с пятью обручами наш квинтет (Аян Насирова, Ройя Аликишиева, Шямс Муваффаги, Назрин Салманлы, Назрин Абдуллаева) завоевал бронзу. Результат - 23,650. Первые две строчки у Болгарии и Израиля.

У Азербайджана на нынешнем Кубке Европы 5 медалей - 3 серебра и 2 бронзы.

*** 13:45

В болгарском Бургасе завершается Кубок Европы по художественной гимнастике, в котором принимают участие и азербайджанские спортсменки.

Сегодня уже прошли отдельные финалы у юниорок. Фидан Гурбанлы стала серебряным призером в финале с булавами. Она набрала 25,866 балла и уступила 1 балл победительнице - Анастасии Калевой из Болгарии.

Шямс Агагусейнова в финале с лентой набрала 25,299 балла и тоже завоевала серебро. Золото у болгарки Магдалены Валковой.

Напомним, в предыдущие дни взрослая групповая команда Азербайджана завоевала серебро в упражнении с тремя мячами и двумя обручами, а наша юниорская группа выиграла бронзу в многоборье.

На данный момент у Азербайджана на нынешнем Кубке Европы 4 медали - 3 серебра и 1 бронза.

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