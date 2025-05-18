Пятая медаль Азербайджана на Кубке Европы в Болгарии

Пятую медаль в копилку Азербайджана положила юниорская групповая команда.

В финале с пятью обручами наш квинтет (Аян Насирова, Ройя Аликишиева, Шямс Муваффаги, Назрин Салманлы, Назрин Абдуллаева) завоевал бронзу. Результат - 23,650. Первые две строчки у Болгарии и Израиля.

У Азербайджана на нынешнем Кубке Европы 5 медалей - 3 серебра и 2 бронзы.

*** 13:45

В болгарском Бургасе завершается Кубок Европы по художественной гимнастике, в котором принимают участие и азербайджанские спортсменки.