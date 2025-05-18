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Euronews о встрече Алиева и Пашиняна в Албании

13:55 652

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели короткую встречу в столице Албании Тиране в пятницу во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), передает Euronews.

Правительство Армении опубликовало заявление после встречи лидеров двух стран, где говорится, что «обе стороны подчеркнули необходимость дальнейшего прогресса в подписании» мирного соглашения.

«Стороны обоюдно подчеркнули важность доработки текста армяно-азербайджанского мирного соглашения. Они обсудили текущую ситуацию и подчеркнули необходимость дальнейшего продвижения к подписанию», - говорится в пресс-релизе кабмина Армении.

На видео видно, как премьер-министр Армении Никол Пашинян обращается к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на полях саммита EПС. Пашинян говорит: «Пойдем выпьем кофе», на что Алиев отвечает: «Я приду после переговоров».

На другом видео лидеры двух стран беседуют, сидя в окружении официальных лиц обеих стран. «Встреча свидетельствует о сохраняющейся динамике после того, как в марте две соседние страны… объявили, что завершили работу над текстом исторического мирного соглашения, призванного положить конец десятилетиям войны из-за Карабахского региона. Сроки заключения соглашения и его подписания обеими странами еще предстоит определить», - говорится в публикации Euronews.

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