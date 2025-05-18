Приди и возьми

Путин заявил в интервью придворному журналисту, что у России есть все силы и возможности, чтобы «довести СВО до логического завершения» и добиться «устранения причин, вызвавших войну». Причинами, вызвавшими яростное неудовольствие Путина и последующую войну, является намерение украинского народа построить демократическое государство в союзе с европейскими народами, вырваться из постсоветского болота. Кремль стремится подавить свободу украинцев, сделать Украину послушным вассалом и насадить в ней свои порядки. Ни взятие Крыма, ни удержание Луганска и Донецка, ни прибавление к ним еще десятка сел эту задачу не решают. Надо брать Киев, а затем идти дальше на запад, до самых границ с Евросоюзом и НАТО. У России действительно есть на это силы? Когда осенью прошлого года ВСУ зашли в Курскую область, пришлось просить Ким Чен Ына, лидера нищей, но воинственной страны, о подмоге.

Недавно Дональд Трамп объяснил, почему путинские войска не взяли Киев «за пять часов»: грязь помешала. Пять часов переросли в три года и три месяца, много раз сменялись сезоны, были и грязь, и сушь, не только Киев не взят, не взят ни один областной центр, а из Херсона пришлось убираться, как и из-под Харькова. В отличие от своего президента, глава ЦРУ Джон Рэтклифф знает причину. Во время сенатских слушаний в марте он сказал, что «на основе своих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки» пришел к заключению: украинский народ и армия «будут воевать голыми руками, если им придется». Силы обороны Украины воюют не голыми руками, по сравнению с 2022 годом резко выросло количество западного вооружения, в десятки раз наращены собственные оборонные разработки. Forbes недавно подсчитал, что, продвигаясь нынешними темпами, Россия сможет захватить Украину к 2256 году, угробив 101 миллион собственных солдат. Даже к 9 мая, 80-й годовщине Победы и 25-летию президентства российские войска не смогли преподнести вождю каких-то существенных подарков.