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Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
Новость дня
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

Приди и возьми

главная тема
Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев
14:07 520

Путин заявил в интервью придворному журналисту, что у России есть все силы и возможности, чтобы «довести СВО до логического завершения» и добиться «устранения причин, вызвавших войну».

Причинами, вызвавшими яростное неудовольствие Путина и последующую войну, является намерение украинского народа построить демократическое государство в союзе с европейскими народами, вырваться из постсоветского болота.

Кремль стремится подавить свободу украинцев, сделать Украину послушным вассалом и насадить в ней свои порядки. Ни взятие Крыма, ни удержание Луганска и Донецка, ни прибавление к ним еще десятка сел эту задачу не решают. Надо брать Киев, а затем идти дальше на запад, до самых границ с Евросоюзом и НАТО. У России действительно есть на это силы? Когда осенью прошлого года ВСУ зашли в Курскую область, пришлось просить Ким Чен Ына, лидера нищей, но воинственной страны, о подмоге.

Путин пришел в Украину – и не взял. И уже никогда не возьмет

Недавно Дональд Трамп объяснил, почему путинские войска не взяли Киев «за пять часов»: грязь помешала. Пять часов переросли в три года и три месяца, много раз сменялись сезоны, были и грязь, и сушь, не только Киев не взят, не взят ни один областной центр, а из Херсона пришлось убираться, как и из-под Харькова.

В отличие от своего президента, глава ЦРУ Джон Рэтклифф знает причину. Во время сенатских слушаний в марте он сказал, что «на основе своих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки» пришел к заключению: украинский народ и армия «будут воевать голыми руками, если им придется».

Силы обороны Украины воюют не голыми руками, по сравнению с 2022 годом резко выросло количество западного вооружения, в десятки раз наращены собственные оборонные разработки. Forbes недавно подсчитал, что, продвигаясь нынешними темпами, Россия сможет захватить Украину к 2256 году, угробив 101 миллион собственных солдат. Даже к 9 мая, 80-й годовщине Победы и 25-летию президентства российские войска не смогли преподнести вождю каких-то существенных подарков.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф пришел к заключению: украинский народ и армия «будут воевать голыми руками, если им придется»

Украине очень тяжело, она истекает кровью. Сегодня при дроновой атаке на Киевщине погибла 28-летняя женщина, ранен четырехлетний ребенок. Как вы думаете, это подталкивает украинцев к сдаче или подпитывает желание зубами вцепиться в горло убийцам?

Когда царь Ксеркс привел к Фермопилам огромное войско, он отправил к грекам, которых было в сотни раз меньше, гонца с требованием сложить оружие. Ответ был коротким: «Приди и возьми». Украинцы прибавили бы к этому еще и крепкое слово, понятное и на русском языке. Аналог этой истории случился, как известно, на острове Змеиный. В результате остров сейчас под контролем Украины, Черноморский флот прячется в Новороссийске, а «русский военный корабль», крейсер «Москва», ржавеет на дне моря.

Путин пришел в Украину – и не взял. И уже никогда не возьмет. Теперь остается только рассуждать.

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