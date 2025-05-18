Помощник Алиева в Иране

Помощник президента Азербайджана - заведующий отдел по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев находится с визитом в Тегеране, сообщают иранские СМИ.
В иранской столице проходит форум «Тегеранский диалог», в котором принимают участие президент исламской республики Масуд Пезешкиан и делегаты из 53 стран.
Мероприятие, в котором также принимает участие Хикмет Гаджиев, проходит в МИД Ирана и посвящено памяти покойного министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана.
Форум включает 40 тематических панелей.