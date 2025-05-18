Иракский Курдистан поддержал роспуск PKK

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Глава региона Иракского Курдистана Нечирван Барзани находится в Иране для участия в форуме «Тегеранский диалог», сообщают иранские СМИ.

В рамках визита Барзани проведет встречи с официальными лицами исламской республики.

На форуме Барзани заявил, в частности, что «мы не будем вмешиваться во внутренние дела какой-либо страны, включая Турцию, но мы будем содействовать процессу (роспуска и разоружения террористической Рабочей партии Курдистана).

По словам Барзани, «курдский вопрос невозможно решить посредством войны и кровопролития. Мы объявили, что готовы оказать любую необходимую помощь».

Напомним, несколько дней назад террористическая Рабочая партия Курдистана провела съезд, на котором приняла решение самораспуститься и прекратить вооруженное противостояние властям Турции.

В конце февраля отбывающий в Турции пожизненное заключение лидер PПK Абдулла Оджалан призвал все связанные с партией формирования сложить оружие, прекратить конфликт с Анкарой, а саму PПK - самораспуститься.

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