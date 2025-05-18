Зеленский и Ди Вэнс впервые после скандала встретились в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая на церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Они увиделись впервые после перепалки 28 февраля в Белом доме, пишет Bloomberg.

Как отметили журналисты агентства, Зеленский и Вэнс улыбнулись друг другу и пожали руки.

Президент Украины, появление которого на площади Святого Петра встретили аплодисментами, сидел рядом с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а Вэнс — неподалеку, пишет Bloomberg.

Журналисты напомнили, что 28 февраля между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла публичная перепалка, которая стала одним из худших дипломатических инцидентов в новейшей истории.

Трамп и Зеленский снова встретились в Ватикане 26 апреля на похоронах Папы Франциска. Их короткую беседу Белый дом назвал «обнадеживающей».