Аналитик Погосян предупреждает об опасности, которая может ожидать Армению

Старший научный сотрудник Института прикладных политических исследований в Армении (APRІ Armenia) Беньямин Погосян предупреждает, что в случае достижения Россией прекращения огня в Украине она сможет направить свои ресурсы на Южный Кавказ и предпримет ряд военно-политических шагов для укрепления своих позиций в регионе. По его мнению, власти Армении должны искать пути нормализации отношений с Россией в ответ на эту угрозу. Об этом Погосян написал в статье, опубликованной в издании армянской диаспоры в США — The Armenian Mirror Spectator. Он считает, что в обозримом будущем Россия, скорее всего, останется движущей силой геополитической динамики на Южном Кавказе.

«Потенциальное прекращение огня в Украине может позволить Москве перебросить ресурсы обратно в Южный Кавказ и тем самым усилить свои позиции», — отмечает армянский аналитик. В статье рассказывается о том, как с 1991 года Армения превратилась в форпост России на Южном Кавказе. Автор напоминает, что, тем не менее, за последние четыре года отношения между Арменией и Россией существенно изменились. Сейчас обе стороны располагают длинным списком взаимных обид. Однако возможное достижение прекращения огня в Украине и потенциальное открытие новой страницы создают возможность для пересмотра отношений между двумя странами и нахождения нового формата взаимодействия. Аналитик пишет, что за последние годы Армения существенно дистанцировалась от России и сблизилась с Западом, в том числе ограничив военно-техническое сотрудничество с Москвой. Доля России в поставках вооружений в Армению снизилась до десяти процентов, тогда как основными поставщиками стали Индия и Франция. Тем не менее, несмотря на политическую и дипломатическую напряженность, двусторонние экономические связи процветают. В 2024 году товарооборот между странами достиг 12 миллиардов 400 миллионов долларов США по сравнению с 2 миллиардами 500 миллионами долларов США в 2021 году. Россия остается ключевым направлением для значительной части армянского экспорта и основным источником ряда стратегически важных товаров, включая пшеницу. В то же время Россия получает выгоду от реэкспорта множества товаров через Армению — процесс, начавшийся после введения США и Евросоюзом санкций против России. По мнению Погосяна, рост экономических связей дает России дополнительные рычаги давления на Армению, если Москва сочтет это целесообразным. Однако такие рычаги есть и у Еревана — за счет многомиллиардного реэкспорта российских товаров через Армению.