Аналитик Погосян предупреждает об опасности, которая может ожидать Армению

Старший научный сотрудник Института прикладных политических исследований в Армении (APRІ Armenia) Беньямин Погосян предупреждает, что в случае достижения Россией прекращения огня в Украине она сможет направить свои ресурсы на Южный Кавказ и предпримет ряд военно-политических шагов для укрепления своих позиций в регионе. По его мнению, власти Армении должны искать пути нормализации отношений с Россией в ответ на эту угрозу.
Об этом Погосян написал в статье, опубликованной в издании армянской диаспоры в США — The Armenian Mirror Spectator.
Он считает, что в обозримом будущем Россия, скорее всего, останется движущей силой геополитической динамики на Южном Кавказе.
«Потенциальное прекращение огня в Украине может позволить Москве перебросить ресурсы обратно в Южный Кавказ и тем самым усилить свои позиции», — отмечает армянский аналитик.
В статье рассказывается о том, как с 1991 года Армения превратилась в форпост России на Южном Кавказе. Автор напоминает, что, тем не менее, за последние четыре года отношения между Арменией и Россией существенно изменились. Сейчас обе стороны располагают длинным списком взаимных обид. Однако возможное достижение прекращения огня в Украине и потенциальное открытие новой страницы создают возможность для пересмотра отношений между двумя странами и нахождения нового формата взаимодействия.
Аналитик пишет, что за последние годы Армения существенно дистанцировалась от России и сблизилась с Западом, в том числе ограничив военно-техническое сотрудничество с Москвой. Доля России в поставках вооружений в Армению снизилась до десяти процентов, тогда как основными поставщиками стали Индия и Франция.
Тем не менее, несмотря на политическую и дипломатическую напряженность, двусторонние экономические связи процветают. В 2024 году товарооборот между странами достиг 12 миллиардов 400 миллионов долларов США по сравнению с 2 миллиардами 500 миллионами долларов США в 2021 году. Россия остается ключевым направлением для значительной части армянского экспорта и основным источником ряда стратегически важных товаров, включая пшеницу. В то же время Россия получает выгоду от реэкспорта множества товаров через Армению — процесс, начавшийся после введения США и Евросоюзом санкций против России.
По мнению Погосяна, рост экономических связей дает России дополнительные рычаги давления на Армению, если Москва сочтет это целесообразным. Однако такие рычаги есть и у Еревана — за счет многомиллиардного реэкспорта российских товаров через Армению.
Автор отмечает, что последние события также существенно повлияли на общественное восприятие России в Армении. Если в 2018 году подавляющее большинство армян считало Россию дружественной страной, то теперь этот показатель резко снизился, что показал опрос Международного республиканского института, проведенный в сентябре 2024 года. «Текущая неопределенность армяно-российских отношений может создать для Армении серьезные проблемы. В обозримом будущем Россия, скорее всего, останется одной из ключевых внешних держав на Южном Кавказе, обладая значительным влиянием на геополитику региона. Вполне возможно, что именно с этим расчетом с 2024 года партия «Грузинская мечта» изменила внешнеполитический курс Грузии, сделав его более неоднозначным», — пишет Погосян.
Аналитик считает, что если при новой администрации Трампа между Россией и США будет достигнуто некое «взаимопонимание по Украине», то у Москвы появится больше возможностей влиять на региональную геополитику, в то время как США, возможно, перестанут рассматривать Южный Кавказ как еще одно поле противостояния с Россией и сократят свое участие. В этом контексте Россия может возобновить — или более активно продолжить — роль основного посредника в переговорах между Арменией и Азербайджаном, предпринять шаги по ограничению западного присутствия в регионе, одновременно пытаясь управлять конкуренцией с Турцией на Южном Кавказе.
В таком сценарии Армения может столкнуться с требованиями со стороны Москвы пересмотреть внешнеполитический курс, в частности — ограничить усиливающееся сотрудничество с Европейским союзом, европейскими странами и США.
«На фоне меняющейся геополитики региона, когда Южный Кавказ, возможно, окажется в условиях уменьшения влияния Запада и усиления позиций России, Армения должна избегать дальнейшего ухудшения отношений с Москвой и искать новый формат взаимодействия. В этом контексте решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Россию 9 мая для участия в военном параде стало шагом в правильном направлении», — подчеркивает Погосян.