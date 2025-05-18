Зеленский проведет закрытую встречу с Папой

Об этом сообщается в комментарии пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV проведут закрытую встречу в воскресенье, 18 мая. Это будет их первая официальная встреча.

По его словам, аудиенция президента Украины и первой леди у Льва XIV состоится сегодня после официальной мессы.

Ранее Sky News сообщало, что Папа Римский сегодня днем проведет частную встречу с Зеленским.

В понедельник, 12 мая, Папа уже общался с Зеленским по телефону. Президент Украины стал первым иностранным лидером, с кем поговорил новый понтифик.

Сегодня в Ватикане состоялась церемония интронизации нового Льва XIV. Он стал первым понтификом из США. На инаугурационной мессе присутствовали более 250 тысяч человек, а также 150 делегаций из разных стран мира и представителей международных организаций. Во время мессы Папа Лев XIV упомянул «измученную» Украину, которая «наконец ожидает переговоров о справедливом и прочном мире».