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Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
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Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

Дуэт Эрдогана с Трампом на Востоке

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
16:44 1823

В 2022 году между Россией и Украиной состоялись две серии переговоров. Затем переговорный процесс был заморожен, и вот, спустя годы, пропитанный кровью и изуродованный пропагандой политический диалог наконец возобновился.

На этот раз в Стамбуле, при посредничестве Турции и по инициативе Трампа. По мнению политических аналитиков, перед Турцией открылся исторический шанс - добиться крайне редкого для новейшей истории этой страны дипломатического триумфа, одновременно содействовав российско-украинскому урегулированию, политической стабилизации в Сирии и ликвидации курдской повстанческой инфраструктуры.

Несмотря на оживление дипломатических усилий, обозреватели подчеркивают, что ожидать немедленных результатов, особенно в контексте российско-украинской войны, не приходится. Переговоры, прошедшие в пятницу после почти трехлетней паузы, лишь подтвердили тревожные прогнозы о возможности продолжения конфликта в обозримом будущем.

Перед Турцией открылся исторический шанс - добиться крайне редкого для новейшей истории этой страны дипломатического триумфа

Москва делает ставку на ультиматум

Тем не менее, как сообщает haqqin.az со ссылкой на источники в дипломатических кругах Анкары, охлаждение к переговорному процессу наступило практически сразу после того, как Россия направила в Стамбул делегацию лишь технического уровня. Турецкие и украинские представители расценили это как демонстрацию открытого пренебрежения. Особенно насторожила позиция Москвы, потребовавшей от Украины в качестве условия прекращения огня признания своей юрисдикции над всеми территориями, оккупированными с 2022 года и ранее, что в совокупности составляет почти четверть всей территории Украины.

Более того, российская сторона озвучила угрозу захвата новых регионов — Харьковской и Сумской областей. Как утверждает источник в Анкаре, глава российской делегации Владимир Мединский, напомнив собравшимся, что император Пётр I, которого в Турции именуют «Безумным Петром», воевал со Швецией двадцать один год, заявил, что Россия готова идти по этому пути столько, сколько потребуется.

Несмотря на зыбкость украинско-российского диалога, Дональд Трамп - с той же дерзостью, с какой некогда нарушал дипломатические каноны, - продолжает настойчиво продвигать на Ближнем Востоке свою повестку. Его стратегия проста: сбросить с плеч Америки бремя глобального надзирателя и переложить все издержки на плечи региональных держав, в первую очередь на богатейшие монархии Персидского залива.

Трамп возвращает Турцию в американскую орбиту

Параллельно Трамп стремится вернуть на американскую орбиту Турцию — ключевую военную державу региона, связи с которой он практически потерял в годы своей первой президентской каденции. По мнению наблюдателей, президент США не желает более строить ближневосточную политику, полагаясь исключительно на советы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Как отметил недавно в Сенате США Том Барак, новый американский посол в Анкаре и бизнес-партнер Трампа, потепление отношений с Турцией открывает перед Соединенными Штатами стратегические горизонты - от Ирана до Кавказа и от Китая до Африки.

Эрдоган на геополитической сцене

Участие президента Эрдогана в видеосаммите по будущему Сирии, прошедшему в Саудовской Аравии в рамках ближневосточного турне Трампа, расценивается как демонстрация возвращения лидера Турции в большую региональную игру. Отмена санкций против Сирии, признание Ахмада аль-Шараа в статусе союзника Анкары и проведение в Стамбуле переговоров между Киевом и Москвой стали вехами на карте новой турецкой дипломатии.

Фокус внимания на Турции лишь усилился после визита в Анкару накануне переговоров президента Украины Владимира Зеленского. Как стало известно, участие Украины в переговорах стало возможным благодаря настоятельным просьбам Трампа и Эрдогана.

Всего за несколько часов до стамбульских переговоров в Анталье состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО с участием генерального секретаря Альянса Марка Рютте и госсекретаря США Марко Рубио, на которой Рютте прямо заявил, что Североатлантический альянс должен закупать оружие у Турции. Фраза Рютте, произнесенная в кулуарах, быстро материализовалась, поскольку в тот же день Госдепартамент США объявил о продаже Анкаре ракет класса «воздух-воздух» на триста миллионов долларов, что стало первой официальной сделкой с Турцией после введенных в 2021 году санкций CAATSA.

Долгожданные в Турции американские ракеты

«Турция без терроризма» и фактор ХАМАС

На четырехсторонней встрече в Эр-Рияде Трамп потребовал в обмен на снятие санкций с Ахмада аль-Шараа полного вывода из Сирии всех иностранных боевиков и передачи под контроль Дамаска лагерей с заключенными ИГИЛ, контролируемых сейчас силами РПК/ОНС. Эрдоган, в свою очередь, пообещал взять на себя охрану и логистику этих объектов.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в тот же день по национальному телевидению, заявил, что, несмотря на самороспуск Рабочей партии Курдистана (РПК), объявленный 12 мая, ее сирийское крыло в лице ОНС продолжает сохранять вооруженную инфраструктуру. По информации haqqin.az, эта тема стала ключевой в переговорах между Фиданом, Марко Рубио и главой МИД Сирии Шейбани, состоявшихся 15 мая в Анталье. И Анкара, и Дамаск выступают за полный и последовательный вывод американских войск с сирийской территории.

Не осталась в стороне и тема ХАМАС. Как уже сообщал haqqin.az, США через ближневосточного представителя президента Стива Уиткоффа выдвинули план по разоружению ХАМАС и его поэтапной интеграции в политическую систему Палестины. Переговоры на эту тему между представителями США и ХАМАС при посредничестве Турции уже идут.

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