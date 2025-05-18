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Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
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Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

Разведка Украины: Россия планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты

16:50 2108

В ночь на понедельник, 19 мая, Россия планирует провести «учебно-боевой» запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс», сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведка утверждает, что цель запуска – запугивание Украины и давление на государства - члены ЕС и НАТО, что рассматривается как элемент тактики ядерного шантажа.

«Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии Ракетных войск стратегического назначения государства-агрессора», – говорится в сообщении ГУР.

Место запуска – вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России. Планируется использование учебного боеприпаса. Дальность полета этой трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.

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