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В Загатале недовольны закрытием гимназии

Ульвия Худиева, собкор
16:56 1741

Новость о закрытии в Загатале интернат-гимназии с интеграционным обучением вызвала недовольство среди педагогов и родителей учащихся. Они выразили протест против принятого решения.

Как сообщает haqqin.az, соответствующая информация распространилась на днях в социальных сетях. Родители заявили, что в гимназии обучаются в основном дети из малообеспеченных семей или лишенные родительской опеки.

Интернат-гимназия в городе Загатала был закрыт на ремонт в январе прошлого года. Тогда было обещано, что работы завершатся максимум в течение года. Часть учеников временно перевели в городскую школу №3, другие — в школы, расположенные ближе к месту проживания родителей. Однако теперь стало известно, что после ремонта гимназия начнет функционировать как лицей.

В азербайджанском секторе гимназии-интерната обучались 308 учеников, в русском — 59. Родители утверждают, что закрытие интерната серьезно скажется на их условиях жизни. Одна из матерей рассказала, что после смерти мужа двое ее детей обучались в интернате, и благодаря этому она могла работать. После закрытия учебного заведения женщина была вынуждена уволиться, и обеспечивать семью стало труднее. Другая женщина поделилась, что воспитывает внуков, которые учились в гимназии-интернате: «Дети делали домашние задания прямо в школе, их кормили один-два раза в день. Они были довольны учителями, а мы знали, что в гимназии контроль выше, чем в обычной школе, и за детьми хорошо присматривают».

Родители уверяют, что, будь у них материальные возможности, они изначально отдали бы детей в лицей или другие школы.

В Загатале работала единственная гимназия-интернат, и теперь ее хотят упразднить. Прием в гимназию приостановлен.

В Шеки-Загатальском региональном управлении образования сообщили haqqin.az, что по этому поводу будет сделано официальное заявление. В ведомстве также пояснили, что преобразование учебного заведения в лицей планируется в целях повышения качества образования и создания условий для развития одаренных детей. При этом, как утверждается, право учеников на образование будет полностью обеспечено, а сокращение педагогического состава не планируется.

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