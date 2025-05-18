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Вынужденная переселенка стала лицом американского университета

история Аян Гусейнли
17:17 1226

Вынужденная переселенка из Кельбаджара Аян Гусейнли успешно завершила магистратуру по специальности «Международные отношения» в престижном американском университете The New School и была выбрана официальным лицом вуза на 2025 год. Этой чести она удостоилась не только за академические успехи, но и благодаря своей жизненной истории.

Аян Гусейнли — уроженка Кельбаджарского района, выросла в семье вынужденных переселенцев. С юных лет проявляла интерес к международным отношениям и гуманитарным ценностям. Среднее образование получила в лицее имени Гейдара Алиева, в 2019 году поступила в Университет ADA, где обучалась по специальности «Международные отношения», окончила его в 2023 году.

В 2024 году Аян начала обучение в магистратуре в The New School в Нью-Йорке, где продолжила свои академические успехи и завершила программу с высокими результатами всего за один год. Руководство университета, учитывая ее успеваемость и активную общественную деятельность, выбрало Аян официальным лицом вуза на 2025 год.

То, что Аян происходит из Карабаха и получила столь почетный статус, вызвало протесты со стороны армян, однако их попытки сорвать это решение оказались безуспешными. По словам самой Аян, переселенчество для нее — не просто семейная история, а настоящая миссия: миссия донести до мира голоса, которых лишили права быть услышанными. «Мы испытали на себе неопределенность жизни вынужденных переселенцев и тоску по родине. Но самая важная истина, которую я усвоила, это то, что дом — не просто место. Дом — это люди, которые стоят рядом с тобой, мечты, которые ты не хочешь отпускать, и цели, которые зовут тебя вперед», — отметила Гусейнли.

Говоря о причинах выбора сферы международных отношений, она сказала: «Моя цель — быть голосом тех, кого заставили замолчать из-за конфликтов, несправедливости и переселения. Этот путь привел меня к сотрудничеству с ООН и деятельности на международных платформах». Аян планирует использовать полученные знания и опыт во благо развития Азербайджана.

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