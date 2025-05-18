Вынужденная переселенка стала лицом американского университета

Вынужденная переселенка из Кельбаджара Аян Гусейнли успешно завершила магистратуру по специальности «Международные отношения» в престижном американском университете The New School и была выбрана официальным лицом вуза на 2025 год. Этой чести она удостоилась не только за академические успехи, но и благодаря своей жизненной истории.

Аян Гусейнли — уроженка Кельбаджарского района, выросла в семье вынужденных переселенцев. С юных лет проявляла интерес к международным отношениям и гуманитарным ценностям. Среднее образование получила в лицее имени Гейдара Алиева, в 2019 году поступила в Университет ADA, где обучалась по специальности «Международные отношения», окончила его в 2023 году. В 2024 году Аян начала обучение в магистратуре в The New School в Нью-Йорке, где продолжила свои академические успехи и завершила программу с высокими результатами всего за один год. Руководство университета, учитывая ее успеваемость и активную общественную деятельность, выбрало Аян официальным лицом вуза на 2025 год.