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Италия передаст Украине сотни списанных БТР

17:20 965

Италия передаст Украине около 400 бронетранспортеров (БТР) M113, сообщила итальянская газета Il Messaggero.

Как уточнил в воскресенье, 18 мая, украинский военный портал Defence Express, речь идет о модели VCC-2 Camilino - итальянской модернизации М113А1 американского гусеничного бронетранспортера M113.

Передача ожидается в рамках 11-го пакета военной помощи Украине, подготовленного оборонным ведомством Италии во главе с министром обороны Гвидо Кросетто.

VCC-2 Camilino получили дополнительную защиту по бокам и открытую башню, отметили эксперты Defence Express.

В Италии до версии VCC-2 Camilino могли быть модернизированы до 1200 БТР M113. Машины уже некоторое время не находятся на вооружении - последние были списаны еще четыре года назад, при этом на хранении оставались порядка 478 из них, уточнил Defence Express. Таким образом, Рим, по всей видимости, направляет Киеву практически все БТР данной модификации из имевшихся на складах.

По оценкам портала, вряд ли все 400 машин будут в боеспособном состоянии. Вероятно, часть из них пойдет на запчасти, некоторым потребуется капитальный ремонт. ВСУ имеют опыт эксплуатации VCC-2 Camilino, эти машины также с 2024 года находились на вооружении Национальной полиции.

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