Лидеры Европы поговорят с Трампом раньше его звонка Путину

Лидеры Великобритании, Германии, Польши и Франции собираются вместе позвонить президенту США Дональду Трампу до того, как тот проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник. Об этом немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил журналистам в Ватикане, передает Reuters.

По его словам, этот вопрос он обсудил с госсекретарем США Марко Рубио на инаугурационной мессе Папы Льва XIV. Также немецкий канцлер рассказал, что подробно разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я разговаривал с Марко Рубио, в частности, относительно телефонного разговора завтра. Мы договорились, что еще раз поговорим с лидерами четырех государств и президентом США в рамках подготовки к этому разговору (с Путиным)», — рассказал Мерц.

Дональд Трамп в понедельник планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, после этого он поговорит с Зеленским и лидерами стран НАТО.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты проинформировали россиян, что если не будет достигнут прогресс в переговорах по завершению войны в Украине, Конгресс примет жесткий закон о санкциях. Он рассказал, что ранее администрация Трампа просила Сенат дать немного времени, чтобы попытаться достичь определенного прогресса в переговорах.