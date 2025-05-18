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«Колесницы Гидеона»: Израиль начал широкомасштабную операцию в Газе

обновлено 18:37
18:37 829

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале широкомасштабной наземной операции в северной и южной частях сектора Газа. Согласно заявлению, к операции привлечены регулярные и резервные подразделения Южного командования ЦАХАЛ.

За последние сутки израильские силы заняли контролирующие позиции в нескольких районах анклава, уничтожив инфраструктуру ХАМАС как на поверхности, так и в подземных туннелях. Также сообщается о ликвидации десятков боевиков. Операции на земле предшествовал массированный авиаудар. В течение последней недели ВВС Израиля атаковали более 670 целей по всему сектору, в том числе склады вооружений, подземные маршруты и позиции запуска противотанковых ракет. Целью авиаударов было ослабление подготовки противника и поддержка предстоящих наземных действий. Воздушные силы продолжают оказывать поддержку операциям на местах.

ЦАХАЛ подчеркивает, что продолжит действовать против террористических организаций в секторе Газа столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить безопасность граждан Израиля.

* * * 17:37

Армия Израиля объявила о начале широкомасштабной наземной операции на севере и юге сектора Газа. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба.

«Сухопутные войска Армии обороны Израиля начинают операции в нескольких районах сектора Газа в рамках начала операции «Колесницы Гидеона», — говорится в публикации.

По имеющимся данным, подразделения ЦАХАЛ начали масштабные наземные операции на севере и юге сектора Газа.

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