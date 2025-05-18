«Колесницы Гидеона»: Израиль начал широкомасштабную операцию в Газе

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале широкомасштабной наземной операции в северной и южной частях сектора Газа. Согласно заявлению, к операции привлечены регулярные и резервные подразделения Южного командования ЦАХАЛ.
За последние сутки израильские силы заняли контролирующие позиции в нескольких районах анклава, уничтожив инфраструктуру ХАМАС как на поверхности, так и в подземных туннелях. Также сообщается о ликвидации десятков боевиков. Операции на земле предшествовал массированный авиаудар. В течение последней недели ВВС Израиля атаковали более 670 целей по всему сектору, в том числе склады вооружений, подземные маршруты и позиции запуска противотанковых ракет. Целью авиаударов было ослабление подготовки противника и поддержка предстоящих наземных действий. Воздушные силы продолжают оказывать поддержку операциям на местах.
ЦАХАЛ подчеркивает, что продолжит действовать против террористических организаций в секторе Газа столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить безопасность граждан Израиля.
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Армия Израиля объявила о начале широкомасштабной наземной операции на севере и юге сектора Газа. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба.
«Сухопутные войска Армии обороны Израиля начинают операции в нескольких районах сектора Газа в рамках начала операции «Колесницы Гидеона», — говорится в публикации.
По имеющимся данным, подразделения ЦАХАЛ начали масштабные наземные операции на севере и юге сектора Газа.