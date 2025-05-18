Предупреждение МЧС Азербайджана

В министерстве со ссылкой на прогноз Национальной гидрометеорологической службы напомнили, что с 19 по 20 мая на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода, в отдельных районах осадки будут интенсивные, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и наводнения, также прогнозируются сильный ветер и грозы.

«МЧС обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие меры безопасности. Для защиты от паводков и наводнений, вызванных осадками, рекомендуется держаться подальше от опасных участков и в случае угрозы немедленно подниматься на возвышенность. В условиях сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими опорами и проводами, высокими деревьями. Кроме того, учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помимо этого, пользователям маломерных судов следует учитывать, что выход в море при нестабильных погодных условиях запрещен.

В целях защиты от опасности, связанной с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и др.), не приближаться к электрическим линиям, громоотводам, водосточным трубам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями», - предупредили в ведомстве.