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Предупреждение МЧС Азербайджана

18:08 776

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с прогнозируемыми нестабильными погодными условиями.

В министерстве со ссылкой на прогноз Национальной гидрометеорологической службы напомнили, что с 19 по 20 мая на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода, в отдельных районах осадки будут интенсивные, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и наводнения, также прогнозируются сильный ветер и грозы.

«МЧС обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие меры безопасности. Для защиты от паводков и наводнений, вызванных осадками, рекомендуется держаться подальше от опасных участков и в случае угрозы немедленно подниматься на возвышенность. В условиях сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими опорами и проводами, высокими деревьями. Кроме того, учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помимо этого, пользователям маломерных судов следует учитывать, что выход в море при нестабильных погодных условиях запрещен.

В целях защиты от опасности, связанной с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и др.), не приближаться к электрическим линиям, громоотводам, водосточным трубам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями», - предупредили в ведомстве.

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