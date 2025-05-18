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Решающий разговор Трампа и Путина. У США большие надежды

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Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет успешным и «расчистит затор» в процессе урегулирования войны между Россией и Украиной, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в программе This Week на телеканале ABC.

«Я верю, что у президента будет успешный телефонный разговор с Владимиром Путиным, — сказал он. — Они знают друг друга. Президент полон решимости что-то сделать здесь . Если он не сможет этого сделать, то никто не сможет».

На вопрос, разделяет ли он оценку вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Москва «просит слишком многого», Уиткофф ответил, что «это очень сложный конфликт, который не должен был произойти».

«Я думаю, что в таких переговорах люди занимают позиции, — уточнил он. — Искусство здесь состоит в том, чтобы сузить разрыв между сторонами. И я думаю, что в какой-то степени мы это сделали».

Спецпосланник Трампа добавил, что каждая сторона «застолбила свои позиции», и предстоящий разговор президентов России и США «во многом определит, где мы находимся и как завершим эти переговоры».

Ранее Трамп анонсировал разговор с Путиным 19 мая. В Кремле подтвердили подготовку к беседе, однако не уточнили ее детали.

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