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Пезешкиан заявил, что Иран не сдастся

18:18 353

Санкции не способны убедить иранские власти поддаться внешнему давлению, заявил в воскресенье в Тегеране президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Они хотят ввести санкции против нас? Мы все время находимся под ними», - цитирует президента Ирана телеканал «Пресс-ТВ».

«Мы никогда не откажемся от нашей мирной ядерной программы, и не важно, что бы они ни делали. Мы не сдадимся», - заверил Пезешкиан.

Он напомнил, что Иран - участник Договора о нераспространении ядерного оружия, имеет право на мирное использование ядерных технологий и на проведение соответствующих исследований, в том числе для нужд промышленности, сельского хозяйства, медицины.

Пезешкиан подчеркнул, что религиозные убеждения в Иране не позволяют ему заниматься созданием ядерного оружия.

Пезешкиан также предположил, что Иран может парализовать страны Запада, если перекроет поставки энергоносителей через Персидский залив.

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Иран оперативно отреагировать на американское предложение по ядерной сделке. «Им нужно поторопиться, иначе произойдет нечто ужасное», - сказал Трамп американским журналистам на борту своего самолета в ответ на вопрос об американском предложении для Тегерана.

Трамп также заявлял, что Иран обладает большими запасами нефти и газа, и потому не нуждается в мирной ядерной программе. В интервью Fox News он в очередной раз предупредил, что не допустит получения Тегераном ядерного оружия. Трамп отметил, что предпочел бы решить эту проблему за столом переговоров.

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