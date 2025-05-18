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Тюрьма строгого режима в южноамериканских джунглях

18:28 392

Для самых опасных преступников, в том числе наркоторговцев и радикальных исламистов, в джунглях Французской Гвианы будет построена тюрьма строгого режима.

Об этом министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил изданию Le Journal du Dimanche в ходе официального визита во Французскую Гвиану.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен

По словам министра, тюрьма расположится в коммуне Сен-Лоран-дю-Марони на севере Гвианы, глубоко в джунглях, вдали от дорог, и примет первых заключенных в 2028 году. Стоимость проекта оценивается в €400 млн.

«Моя стратегия проста — нанести удар по организованной преступности на всех уровнях», — заявил Дарманен, объясняя, почему тюрьма появится именно в Гвиане. Там, по его словам, начинается маршрут, по которому наркотики доставляются во Францию.

В тюрьме, рассчитанной на 500 заключенных, будет 60 мест с особо жестким режимом и «единственной целью — изолировать самых опасных преступников, занимающихся наркобизнесом». Из них 15 мест выделят для радикальных исламистов. Режим тюрьмы предусматривает регулярные обыски, постоянное электронное слежение, почти полное отсутствие прогулок и посещений.

Французская Гвиана, заморский департамент Франции, известна высоким уровнем преступности. 

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