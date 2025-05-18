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Украина согласовала план обмена военнопленными с Россией

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Министр обороны Украины Рустем Умеров 19 мая подаст президенту страны Владимиру Зеленскому план обмена с Россией пленными в формате «1000 на 1000». Об этом сообщил сам Умеров, видео опубликовано на YouTube-канале Минобороны.

Договоренность об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000» была достигнута на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле 16 мая.

В воскресенье, 18 мая, по вопросу обмена пленными в Украине собралось заседание совета координационного штаба. «Мы сегодня собираемся, обсуждаем и завтра доложим президенту о плане четких действий, когда военнопленные вернутся», — сказал Умеров.

Он подчеркнул, что приоритет Киева — люди, украинские власти стремятся вернуть всех своих военнопленных в будущем.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что Россия также уже формирует списки пленных на обмен. Но он отказался раскрывать дату обмена.

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