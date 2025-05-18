Ножевая атака в Германии: пять раненых

Неизвестный с ножом напал на посетителей бара в Билефельде (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). По меньшей мере пять человек получили ранения, сообщают местная прокуратура и полиция города.

По их данным, трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Не исключено, что есть и другие пострадавшие, говорится в совместном заявлении.

Предполагаемый преступник скрылся, полиция обнаружила на месте преступления у бара несколько ножей. Мужчину, подозреваемого в совершении атаки, разыскивают. В правоохранительных органах сообщили, что он может быть вооружен.

О мотивах нападавшего пока ничего не известно. Прокуратура Билефельда взяла на себя руководство расследованием.