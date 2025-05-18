Тегеран ответил на красные линии США

Его слова последовали после того, как ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон «не позволит Ирану даже 1% мощностей по обогащению урана».

«США заинтересованы в гарантиях того, чтобы Иран не получил ядерного оружия. Такое соглашение в зоне досягаемости, и мы готовы к серьезному диалогу, чтобы добиться решения, которое навсегда обеспечит этот результат. Но обогащение урана в Иране продолжится как при достижении соглашения, так и без него», - написал Аракчи в соцсети Х.

Иран будет обогащать уран вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение с США, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в воскресенье.

Тегеран не может продолжать заниматься обогащением урана, так как это может привести к созданию ядерного оружия. Как заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, это является принципиальной позицией Вашингтона.

«У нас есть одна очень четкая красная линия, и это обогащение урана, - сказал он в интервью телеканалу ABC News. - Мы не можем позволить Ирану иметь даже 1% мощностей по обогащению. Все начинается с нашей принципиальной позиции, а именно - сделки, которая не включает в себя возможность обогащения. Мы не можем этого допустить, потому что обогащение позволяет создать ядерное оружие».

Соединенные Штаты, указал Уиткофф, «хотят найти решение» в вопросе ядерной программы Тегерана. «Полагаю, что мы сможем это сделать», - добавил он.

Уиткофф также сообщил, что представители США и Ирана на предстоящей неделе проведут встречу в Европе. По его оценке, для США существует «множество путей достижения своих целей на переговорах» с Ираном. «Мы думаем, что проведем встречу на предстоящей неделе в Европе. И мы надеемся, что она приведет к некоторым положительным результатам», - сказал Уиткофф.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи также подтвердил, что, вероятно, скоро удастся установить дату пятого раунда опосредованных переговоров Ирана и США. «Возможно, в скором времени определится срок следующих непрямых переговоров с США», - приводит агентство Mehr его слова, сказанные журналистам.

Он добавил, что не получал каких-либо письменных посланий от США через главу МИД Омана Бадра бин Хамада аль-Бусаиди, с которым встретился ранее в воскресенье в Тегеране. «Мы обсуждали двусторонние связи, регион, непрямые переговоры между Ираном и США и дали оценку состоянию диалога», - отметил Аракчи.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Первый из них прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавлял глава МИД Аббас Аракчи, американскую - Уиткофф.

МИД Ирана ранее заявил, что власти исламской республики в случае снятия с нее санкций готовы обсуждать с США ограничение объемов и уровня обогащения урана, но никогда не пойдут на прекращение своей ядерной программы, так как право на мирный атом гарантировано всем странам, подписавшим Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому Тегеран присоединился одним из первых.