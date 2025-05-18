Война затянется на годы, но цена будет огромной

Украинские чиновники считают, что война с Россией может затянуться на годы, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта. Об этом пишет газета The Guardian.

После безрезультатных переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле, и несмотря на запланированные телефонные разговоры Трампа с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, украинские официальные лица не видят признаков серьезного стремления Москвы к миру.

«Россия не способна нас уничтожить, но и мы не можем освободить оккупированные территории», — заявил The Guardian высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, без значительной поддержки США ситуация, скорее всего, останется неизменной или ухудшится. «Без помощи США изменить баланс сил невозможно. Со временем это может склонить чашу весов в пользу России. Мы будем продолжать борьбу, но цена будет огромной», — добавил он.

Некоторые украинские чиновники надеются, что будущие переговоры откроют больше возможностей для компромиссов, однако по ключевым вопросам — таким как независимость, суверенитет, экономические и оборонные связи с Западной Европой — позиции Киева и Москвы остаются противоположными.

«Нейтралитет, которого требует Россия, — это вопрос формулировок. Но мы не можем согласиться на разрыв связей с Западом», — отметил высокопоставленный чиновник. Он также указал, что численность украинской армии будет ограничена экономическими факторами.

Украинские политики публично признают, что текущие переговоры во многом направлены на то, чтобы удержать внимание администрации Трампа, которая хочет завершить войну. Президент Зеленский стремится убедить США в важности поддержки Украины, чтобы избежать обвинений в срыве мирного процесса. «Зеленский оказался в трудном положении, ведь за ним стоит народ, который страдает, - отметил Александр Мережко, политик из партии Зеленского. - Мы делаем все возможное, чтобы не потерять поддержку США и не дать повода обвинять нас в провале переговоров».

Еще одной проблемой, препятствующей прекращению боевых действий, является вероятность того, что Путин осознает, что возобновление войны (после длительного перемирия) будет более сложной задачей, чем продолжение текущего конфликта. В условиях войны на истощение, где ресурсы Украины значительно уступают российским, отсутствие усиленной поддержки США и Европы создает долгосрочные риски для Киева.

«Такая война похожа на плато, которое заканчивается обрывом, - пояснил высокопоставленный чиновник. - Этот обрыв - крах линий фронта. Невозможно предсказать, когда это произойдет, но нужно готовиться к будущему. Нам необходимо оптимизировать военные усилия и повысить их эффективность».

Некоторые в Украине считают, что лучшим исходом переговоров может стать прекращение огня, которое заморозит конфликт вдоль текущей линии фронта, не решая всех спорных вопросов. Хотя часть экспертов полагает, что это даст России время для подготовки к новым боевым действиям, другие уверены, что пауза позволит Украине реорганизовать армию, нарастить производство вооружений и укрепить оборонительные позиции.